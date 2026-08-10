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警車護送病患返所途中失控衝入種苗園 釀1警受傷原因調查中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市林園警分局中庄派出所員警昨深夜護送<a href='/search/tagging/2/病患' rel='病患' data-rel='/2/238353' class='tag'><strong>病患</strong></a>就醫後返所，途經神農路時，<a href='/search/tagging/2/警車' rel='警車' data-rel='/2/212127' class='tag'><strong>警車</strong></a>衝破路旁圍籬，卡在種苗園，致副駕員警手腳擦挫傷，記者石秀華／翻攝
高市林園警分局中庄派出所員警昨深夜護送病患就醫後返所，途經神農路時，警車衝破路旁圍籬，卡在種苗園，致副駕員警手腳擦挫傷，記者石秀華／翻攝
高市林園警分局中庄派出所陳姓和李姓警員昨天深夜護送救護車載送一名因生病情緒不穩的女病患就醫後返回警所，駕車的陳員失神，致警車衝入神農路旁圍籬，卡在種苗園，事故釀警車車頭毀損、副駕李員手腳擦挫傷，幸無大礙。

林園警分局指出，中庄派出所陳姓和李姓警員昨晚10時39分許處理轄區一名情緒不穩、生病的女病患事件，救護車將女病患送往高雄長庚就醫，2警駕警車在後護送。

2警護送女病患就醫後，約深夜11時40分駕警車返回派出所，途經鳥松區神農路與水管路時，駕警車的陳員一時失神，警車衝入路旁種苗園的圍籬，卡在園中動彈不得。

事故釀警車車頭毀損，坐在副駕的李員手腳擦挫傷，所幸無大礙；轄區仁武警局獲報到場處理，依規定對駕車的陳員施以酒測，無酒駕行為。詳細事故原因及相關責任，警方將依規定調查釐清。

林園分局表示，對受傷的李員已啟動關懷機制並提供相關協助，受損巡邏車將依規定辦理維修；另將持續加強員警防禦駕駛觀念及安全駕駛訓練，維護員警執勤安全。

高市林園警分局中庄派出所員警昨深夜護送病患就醫後返所，途經神農路時，警車衝破路旁圍籬，卡在種苗園，致副駕員警手腳擦挫傷，記者石秀華／翻攝
高市林園警分局中庄派出所員警昨深夜護送病患就醫後返所，途經神農路時，警車衝破路旁圍籬，卡在種苗園，致副駕員警手腳擦挫傷，記者石秀華／翻攝

失控 警車 病患

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