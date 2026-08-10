影／5歲童逛街手臂遭割傷大出血 羅東勇警抱「百米狂奔」送醫救命

宜蘭日前發生馬路驚險救援，一名媽媽傍晚帶5歲男童在羅東逛街看表演，男童手臂不慎遭割傷、血流如注。執勤中的羅東分局公正派出所副所長劉學而見狀，當機立斷抱起男童「百米衝刺」奔向鄰近消防分隊，由救護人員接手送醫，救回一命。

據了解，當天剛好是羅東鎮公所舉辦踩街活動，街上人潮相當多，媽媽帶著男童逛街時，突然聽到孩子嚎啕大哭，一看不得了，手臂被割出一處大傷口，血流不止，趕緊向一旁執勤員警求助。

劉學而回憶當時情況坦言，看到孩子大量出血，當下腦海裡只有「救人要緊」四個字，隨即抱起男童奮力奔向消防分隊。所幸警方處置迅速，及時爭取到黃金救援時間，男童經搶救後已無生命危險，家屬對警方臨危不亂、熱心救援的舉動表達感謝。

羅東警分局讚許劉學而迅速應變，呼籲暑假期間活動人潮眾多，家長應隨時留意孩童動向；若遇緊急事故，請務必第一時間向現場警消求助。

5歲男童日前在羅東逛街看表演，手臂不慎遭割傷、血流如注，公正派出所副所長劉學而抱起男童「百米衝刺」奔向鄰近消防分隊，由救護人員接手送醫，救回一命。圖／警方提供