台南學甲死亡車禍爆出疑似毒駕 大貨車司機晚間遭收押

台南市學甲區昨天父親節發生大貨車與對向轎車對撞，轎車駕駛當場身亡，警方用毒品唾液快篩試劑，發現大貨車駕駛莊男疑毒駕，警詢後依公共危險、過失致死及毒品危害防制條例罪嫌移送南檢偵辦，經檢方聲押，今晚間台南地院裁定收押。

不幸慘死的轎車郭姓駕駛（47歲）已婚，是學甲當地人，從事養殖業，據知，案發當時甫前往所有的魚塭取物準備要回家，在離家中不到1公里處遭遇死劫，家屬得知噩耗趕至現場，親友也趕來關心。

據轉述，一家人原要一起享用父親節晚餐，計畫泡湯妻小悲憤當場痛哭，擔心莊遭家屬親友追打，警方適時安撫隔開。

事故發生在昨傍晚5時許，學甲警分局調查，當時莊男（60歲），開著大貨車從北部載著粗糠要前往台南一處飼料廠，車子沿學甲區光華里南一線由北往南行駛至6.1公里處時，疑疲勞駕駛，車子偏離至對向車道，與對向車道郭男駕駛的轎車發生對撞，小客車卡在貨車底與排水溝間，車體嚴重扭曲擠壓變形，郭男受困遭重擊頭顱破碎已明顯死亡，莊男意識清楚未受傷。

警方獲報趕至，後使用毒品唾液快篩試劑，發現莊男呈現安非他命陽性反應，疑為毒駕。莊則稱「很久沒有用了」，警認為推諉之詞，警詢後依涉嫌公共危險、過失致死及毒品危害防制條例移送檢方偵辦。而施用毒品後駕駛車輛致人死傷，警方將依照道路交通管理處罰第35條第9項沒入並銷毀該駕駛車輛。

台南地檢署今偵訊後聲押莊男，稍早台南地院開庭已裁定收押。

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台南學甲死亡車禍爆出大貨車司機疑毒駕，後遭法院收押。記者謝進盛／翻攝