借錢做生意遭拒竟縱火洩恨 嘉義男燒友人工廠遭羈押

嘉義縣陳姓男子因做生意需要資金，日前向經營工廠的友人借錢遭拒，涉嫌心生不滿，5日深夜潛入友人位於太保市的工廠，對辦公室及大門馬達縱火洩恨，所幸火勢及時撲滅。警方循線逮捕陳男，嘉義地檢署複訊後認為有反覆實施同一犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義縣消防局5日深夜11時左右獲報，太保市前潭里一處工廠發生火警，立即派遣消防人車趕抵現場，布水線灌救，發現工廠辦公室及出入大門馬達起火，消防人員迅速將火勢撲滅，未釀成重大災害。

由於火勢集中在辦公室桌面及大門馬達，起火位置可疑，警方介入調查。水上警分局表示，調閱工廠及周邊監視器畫面後，發現與工廠業者熟識的陳姓男子涉嫌潛入廠內縱火，報請檢方偵辦並聲請拘票。

警方昨天上午前往東石鄉逮捕陳男到案，同時查扣涉嫌作案時使用的衣物及工具。警詢後依公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，認為陳男有反覆實施同一犯罪之虞，向嘉義地院聲請羈押，法院裁准。

警方調查，陳男與遭縱火工廠業者原為朋友，陳男近來有意做生意，需要一筆開業資金，日前曾向友人借錢，但遭對方拒絕。警方初步調查，陳男疑因此心生不滿，5日深夜前往友人工廠縱火洩恨，所幸火勢很快被發現，經通報119及時撲滅，未擴大延燒。確切起火原因及案情仍待進一步調查釐清。

嘉義縣太保市一處工廠5日深夜遭人涉嫌縱火，現場部分設備及牆面遭火勢燻黑，所幸及時撲滅，未釀重大災害。圖／嘉義縣消防局提供