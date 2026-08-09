她無照騎車遭攔 挨罰18000元PO網罵警…網一面倒：這局支持警察

47歲呂姓女子昨晚騎車行經台南市安平區慶平路時，因紅燈越線停車遭員警攔查，發現呂女無照駕駛，當場依法舉發，並移置保管車輛、扣繳牌照；呂女得知相關處罰，情緒激動，隨警返回分局製作紅單時，持手機錄影PO網批評警方，但反遭網友湧入留言「這局支持警察」。

台南市警第四分局警備隊長林文宏說明，昨天晚間7時30分許，一名女子騎機車時紅燈越線停車，經員警攔查，發現她無照駕駛，依法舉發，將車輛移置保管並扣繳牌照；女子隨員警返隊掣單時，情緒激動，數度上前理論並持手機拍攝，員警勸阻並請她至休息區等候。

呂女在社群媒體threads上po出影片指出，「我個人無照駕駛，我的疏失」，但員警很不客氣，還用身體用力撞她；網友一面倒留下500多筆留言「警察同仁們辛苦了 違規的還敢大聲 千錯萬錯都是別人的錯」、「看到影片真的覺得警察很辛苦」、「以為被刁難，結果是無照」、「這局支持警察」。

據了解，機車車主就是呂女，警方依法開出紅燈越線900元罰鍰、無照駕駛18000元罰鍰，當場禁止駕駛、移置保管機車外，初犯要再吊扣牌照3個月；分局呼籲，民眾違規遭員警舉發時，應保持理性，如對舉發內容有異議，可循法定程序提出申訴，並應考領駕照後再上路，以免違規而受重罰。