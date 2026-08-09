4坪屋髒亂慘不忍睹！澎湖8童遭棄養…6童經醫護檢查健康無礙

澎湖縣湖西鄉尖山村8名未成年孩童疑遭父母棄養，靠成年兄姊打工撫養，擠在4坪隔間「小孩養小孩」，屋內垃圾堆積如山，環境髒亂慘不忍睹，縣府衛生局今派醫護到府檢查孩童健康，8人中有2人不在家，經評估後，6人健康狀況無礙。

澎湖縣湖西鄉尖山村發生一對夫妻接連生育13名子女，母親卻捲款離家8個月，父親也不聞不問，導致才剛成年的兄姊被迫外出打工，照顧其餘未成年的8名弟妹。

8名未成年孩童遭父母棄養，兄長外出，幾乎靠自己生活，幼小年紀不知打掃、清潔，8人擠在4坪隔間，屋內環境髒亂不堪，廚房煮食的流理台四周和桌面，堆放未洗滌或老舊的鍋碗瓢盆和空瓶與油罐，瓶瓶罐罐殘留食物殘渣，下方的儲物空間和地上塞滿垃圾雜物，衛生條件及生活環境相當惡劣。

衛生局今指派醫師和護理人員前往該戶人家，為孩子們進行健康檢查，並檢視環境是否需要防疫，以確保幼童身體狀況無虞。

衛生局人員今天上午派員陪同醫護人員至該起個案家裡，替案童做健康評估，當時屋內僅6名15歲以下的孩童及少年在家，另2人不在家，因此先做6人的檢查，檢查結果6名孩童健康狀況一切正常，環境也無須做防疫，後續會再完成其餘2人的健康評估。