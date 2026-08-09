嘉義姑姪繞違停貨車遭撞1死1傷 肇事、違停駕駛分以10萬、2萬交保

嘉義縣義竹鄉163縣道昨晚發生死亡車禍，施姓婦人帶年幼姪子步行，疑因繞行違停貨車進入車道，遭後方郭姓男子駕車追撞，造成施婦死亡、姪子重傷。檢警調查，郭男行經閃黃燈路口幾乎未煞車，複訊後10萬元交保；違停貨車的洪姓駕駛則以2萬元交保，另將追查與貨車並排停放的汽車駕駛是否涉及肇責。

警方表示，事故發生於昨晚10時20分，地點在163縣道義竹鄉頭竹村路段約33.4公里處。年約48歲施婦當時帶著姪子徒步行走，因前方有貨車停在道路上，兩人繞過貨車進入道路後，隨即遭後方69歲郭男駕駛的汽車撞上。

猛烈撞擊造成施婦與姪子倒地，救護人員到場後緊急將兩人送醫，施婦經搶救仍因傷勢嚴重不治；姪子重傷，目前仍在加護病房觀察。

嘉義地檢署今天會同警方相驗並調查事故原因。檢警調閱郭男車輛行車紀錄器及路口監視器，初步發現事故地點為T字路口，道路筆直且有路燈照明，郭男行車方向號誌為閃黃燈，依法應減速接近路口，注意安全後通過，但車輛撞上兩名行人前幾乎未見煞車。

警方調查，郭男沒有酒駕及毒駕情形。檢警另認為，59歲洪姓男子送貨時將貨車違停道路，迫使行人繞行，也涉及事故肇責；此外，當時另有汽車停在路口待轉格，並與貨車形成並排情形，檢警將進一步釐清該車駕駛是否同樣涉及肇事責任。

檢方複訊後，分別諭知郭男10萬元、洪男2萬元交保，後續將依監視器、行車紀錄器及相關跡證，進一步釐清各方肇責。