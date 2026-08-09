嘉義男借錢遭拒…竟至友人工廠縱火洩恨 地院裁准收押

嘉義縣陳姓男子作生意需資金，日前向友人借錢遭拒，涉嫌5日深夜至友人工廠縱火洩恨；警方昨天循線查獲到案，並依公共危險罪嫌移送，嘉檢複訊後，向嘉院聲押獲准。

嘉義縣消防局於5日深夜11時左右獲報，太保市前潭里一處工廠發生火警，立即派遣消防人車趕抵，並布水線灌救，及時撲滅工廠辦公室及出入大門馬達起火處，幸未釀重大災害，確切起火原因由火調人員及警方調查釐清。

嘉義縣警察局水上分局表示，起火點僅在辦公室桌面及大門馬達，疑有人蓄意縱火，進一步調閱監視器畫面，發現工廠業者的友人陳男涉嫌潛入廠內放火，便向檢方聲請拘票。

警方於昨天上午前往東石鄉逮捕陳男，並查扣陳男作案用衣物及工具，警詢後，依涉及公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，依有反覆實施同一犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

警方說明，工廠業者與涉嫌縱火陳男為朋友關係，陳男近來想從事生意需資金，日前欲向經營工廠的友人借貸開業資金卻遭拒絕，陳男疑因心生不滿，前往友人廠房縱火洩恨，所幸被發現並通報119及時撲滅火勢。