房仲地下室淹水「打1999等嘸人」…市府卻回應已處理？原來是誤認隔壁旅店求助

基隆市一家房屋仲介公司門市的地下室昨晚淹水，打「1999」反映求助，被告知處理了，但徹夜沒等到有人來協助。基市府今天表示，昨晚接獲通報，以為僅房仲隔壁的旅店地下室淹水，並派員協助，今天才知房仲也是受災戶，會協助善後，並檢討優化1999處置流程。

這家房仲位在基隆市信一路，店員拍攝地下室淹水的影片，並上傳社群平台Threads，畫面顯示地下室淹水約50公分，2人座沙發椅半漂浮在水面，同仁急忙下去涉水搶救重要文件。

這名網友貼文說，聽說如果遇到淹水，通報市民專線1999，很快就會處理。她我打了約莫1個小時左右，有個有禮貌的先生在電話回覆說，已經有人處理過了。但她要問「到底誰來過？我在這已經過了2小時了，到底有誰來過？」

基隆市工務處長簡翊哲和代理中正區長的民政處副處長盛慧中，今天到這家房仲門市了解災情。盛慧中說，昨晚接獲災害應變中心通報信一路一家旅店地下室淹水災情，馬上通知開口廠商會同區公所人員到場協助排水，把地下室的水抽乾。

盛慧中表示，這家旅店隔壁的房仲門市也通報地下室淹水，但救災人員依房仲人員通報的地址到現場，以為就是旅店淹水，所以才回報處理過了。未來會請1999留下通報人電話號碼等方式，可供地點的再確認，避免漏失。

簡翊哲說，今天會先協助房仲業者處理積水和廢棄物處理問題，下一步再請區公所辦理會勘，由市府工務處、都發處和建築師公會、結構計師共同來討論，先找出房仲門市和旅店地下室滲水並導致積水的原因是什麼，是結構體的問題，還是排水的問題，再來看怎麼解決。

基隆市一家房屋仲介公司門市的地下室昨晚淹水，基市府工務處長簡翊哲和代理信義區長的民政處副處長盛慧中，今到這家房仲門市了解災情。記者邱瑞杰／翻攝