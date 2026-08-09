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北市年輕女住家產子夭折報案 北檢殺人罪嫌聲押生母
北市一年輕女子近日在家產子卻夭折，昨天報案。台北地檢今天表示，經訊問女子，認定她涉犯殺人罪嫌疑重大，且有湮滅證據之虞，向法院聲請羈押。台北地院將召開聲押庭。
此外，檢察官及法醫已相驗完畢，嬰兒遺體暫冰存，擇期解剖釐清確切死因。
台北市警察局文山第一分局萬芳派出所昨天接獲報案，年近20歲女子在家人陪同下，將嬰兒遺體裝於袋中向警方求助。
經調查了解，產婦於8月初在住處獨自產下1名男嬰，自行清潔後，突發現男嬰已無呼吸，因不知如何處置，便將男嬰以毛巾包裹後放置於住處內。
直到近日家屬察覺有異，在得知狀況後，一家人才帶著男嬰遺體到派出所報案求助。
警方獲報後，立即通知鑑識人員到產婦住家採證，並製作相關人員筆錄；警方報請檢察官相驗以釐清確切死因，依法究辦。
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