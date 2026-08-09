高雄某旅館58歲男客續租約未現身 房務開門驚見他全裸躺浴缸猝死

高市建國三路某旅館今午傳一起猝死意外，58歲林姓男子上月底入住後，前晚要求換房，今午未現身續約，房務人員敲門沒人反應，開門進屋後，赫見林全身赤裸躺在浴室已無氣息，嚇得報警；警方到場發現林已猝死，初步排除他殺，已報請檢察官相驗。

三民一警分局指出，今天中午12時10分許接獲位於建國三路某旅館業者通報，指有人在房內疑似已經死亡，轄區長明派出所警網趕赴現場了解。

警消到場後，發現林男全身赤裸躺在浴室內，已明顯無呼吸、心跳，猝死在浴缸內，因此未送醫；鑑識人員到場採證，初步研判林疑似洗澡時猝死，無外力人為因素介入。

據了解，林男在7月底入住旅館，屬長住型旅客，前晚和櫃檯人員要求要換房間，換房後，原本今天中午要續約，但房務人員去電房間、敲門均無人回應，拿鑰匙開門後，才驚見林男全裸倒臥浴缸內已死亡。警方已報請檢察官相驗，釐清林男確切死因。