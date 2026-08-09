人呢？桃園男自撞翻車落跑 最重恐挨罰3000元、吊照3個月

邱姓男子今日凌晨5時左右駕駛自小客車行經桃園市桃園區萬壽路二段，往萬壽路三段方向行駛時，疑因不明原因自撞分隔島後翻車，邱男自行脫困後卻未待警方到場處理即離開現場。桃園警分局表示，已依違反「道路交通管理處罰條例」第62條規定告發，最高可處3000元罰鍰並吊扣駕照3個月。

今早事故發生時桃園正下著大雨，路面濕滑積水，邱男駕駛的黑色轎車翻覆側倒於萬壽路二段與山鶯路口的分隔島上，車體零件散落一地，車頭方向燈仍持續閃爍，所幸事故未波及其他用路人。

警方表示，邱男棄車離開現場，目前警方已掌握相關事證，正通知駕駛人到案說明，以釐清事故發生原因，若查有酒駕、毒駕或其他違法情事，將依法究辦，絕不寬貸。

桃園警分局也呼籲，駕駛人發生交通事故後，應立即停車並依規定處置，切勿擅自離開現場，以免影響事故調查並衍生相關法律責任；近日午後及清晨常有陣雨，路面濕滑，用路人行經路口、分隔島等處應減速慢行，避免類似意外再度發生。