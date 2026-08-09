嘉義行人繞違停貨車遭撞1死1傷 駕駛10萬交保

嘉義縣施姓婦人昨晚帶年幼姪子徒步163縣道，因繞行違停貨車，遭郭男駕車從後追撞，施婦不治、姪子重傷，檢警今天相驗，郭男10萬元交保，也將追究貨車及並排汽車駕駛肇責。

嘉義地檢署表示，事故現場為T字路口，透過肇事車輛行車紀錄器及路口監視器畫面，高速追撞行人施姓婦人及其姪子的駕駛郭姓男子，完全沒有煞車，而送貨的洪姓男子將貨車違停在道路上，均有肇責。不過，將車輛停在路口待轉格並與貨車並排的汽車駕駛，檢警也將追究其肇責。

警方指出，施姓婦人昨天晚上10時20分帶著姪子徒步在163縣道義竹鄉頭竹村路段（33.4公里處）時，因前方有貨車違停在道路中，則繞行貨車旁道路，不料隨即遭後方高速行駛的汽車追撞，施婦及其姪子倒地不起，由救護車緊急送醫急救，施婦仍傷重不治，其姪子重傷在加護病房觀察。

檢警表示，肇事現場道路筆直、路燈明亮，郭男行駛方向號誌為閃黃燈，理應經路口減速慢行，卻幾無煞車高速肇事，郭男無酒駕及毒駕；而違停的貨車駕駛洪男也有肇責。檢方今天複訊後，分別諭知郭男新台幣10萬元、洪男2萬元交保。