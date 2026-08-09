高雄男模公關出租套房5天沒見人 房東報警鎖匠開門驚見他陳屍床下

高雄市從事男模公關的謝姓男子，半年前在新興區六合一路承租套房，因租金到期，房東多日未看到謝男身影，電話也無人接聽，昨天下午2時報警，警消會同鎖匠開門，進屋驚見謝男陳屍在床下。

新興警分局指出，昨天下午2時許接獲位於六合一路的劉姓房東報案，指稱出租套房的謝姓男子（33歲）多日未見，且撥打電話也無人接聽，至租屋處按鈴也無人回應，擔心謝出了意外。

警消獲報到場，因屋內門反鎖，請鎖匠前來開門，一行人進屋後赫見謝在屋內發生憾事，人躺在床下已死亡，警方隨後通知謝男父親到場。

據了解，在某男模會館當男公關的謝男，疑似在外積欠債務，最後身影出現在4日晚間10時許，進入套房後，就未再出門；警方已報請檢察官相驗，釐清謝男確切死因。

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