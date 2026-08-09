高雄轎車左轉進楠梓產業園區 小黃措手不及撞上四輪朝天嚇壞女乘客

蘇姓女子今天上午7時許駕車搭載一名女性親友，行經高市外環西路欲左轉進楠梓科技產業園區，後方計程車疑未保持安全車距，措手不及當場撞上，猛烈撞擊力，致計程車翻覆四輪朝天，讓近30歲的女乘客嚇壞尖叫，幸4人傷勢無礙。

楠梓警分局指出，這起車禍事故發生在今天上午7時許，當時45歲的蘇女駕車沿外環西路北往南行駛至路口，欲左轉進入楠梓科技產業園區，後方由33歲吳姓男子駕駛的計程車疑未保持安全車距，猛烈撞上蘇女轎車後方。

吳男計程車撞上蘇女轎車後，當場翻覆、四輪朝天，當時車中搭載的一名年約近30歲的女乘客嚇得尖叫，事故造成蘇女和車上女性親友以及吳男和女乘客分別身體及肢體擦挫傷。

警方獲報到場處理，雙方駕駛經酒測均無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊分析研判。

蘇姓女子今天上午7時許駕車行經高市外環西路欲左轉進楠梓科技產業園區，後方計程車措手不及撞上後翻覆四輪朝天。記者石秀華／翻攝