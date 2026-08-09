快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄轎車左轉進楠梓產業園區 小黃措手不及撞上四輪朝天嚇壞女乘客

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蘇姓女子今天上午7時許駕車搭載一名女性親友，行經高市外環西路欲左轉進楠梓科技產業園區，後方計程車疑未保持安全車距，措手不及當場撞上，猛烈撞擊力，致計程車翻覆四輪朝天，讓近30歲的女乘客嚇壞尖叫，幸4人傷勢無礙。

楠梓警分局指出，這起車禍事故發生在今天上午7時許，當時45歲的蘇女駕車沿外環西路北往南行駛至路口，欲左轉進入楠梓科技產業園區，後方由33歲吳姓男子駕駛的計程車疑未保持安全車距，猛烈撞上蘇女轎車後方。

吳男計程車撞上蘇女轎車後，當場翻覆、四輪朝天，當時車中搭載的一名年約近30歲的女乘客嚇得尖叫，事故造成蘇女和車上女性親友以及吳男和女乘客分別身體及肢體擦挫傷。

警方獲報到場處理，雙方駕駛經酒測均無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊分析研判。

蘇姓女子今天上午7時許駕車行經高市外環西路欲左轉進楠梓科技產業園區，後方計程車措手不及撞上後翻覆四輪朝天。記者石秀華／翻攝
蘇姓女子今天上午7時許駕車行經高市外環西路欲左轉進楠梓科技產業園區，後方計程車措手不及撞上後翻覆四輪朝天。記者石秀華／翻攝

蘇姓女子今天上午7時許駕車行經高市外環西路欲左轉進楠梓科技產業園區，後方計程車措手不及撞上後翻覆四輪朝天。記者石秀華／翻攝
蘇姓女子今天上午7時許駕車行經高市外環西路欲左轉進楠梓科技產業園區，後方計程車措手不及撞上後翻覆四輪朝天。記者石秀華／翻攝

高雄 乘客 車禍

延伸閱讀

影／越南移工駕駛工程車…突自撞工廠旁路樹翻覆 受困車內被救出

高雄超狂女騎士演習期間跑給警追畫面曝 吞4紅單最高罰10萬被送醫

區間車廂爆衝突！75歲翁訓女遭勸阻 與下班列車長扭打皆受傷

影／強風吹爆礁溪飲料店玻璃門！女店員嚇壞崩潰狂喊「手機在哪？」

相關新聞

借錢做生意遭拒竟縱火洩恨 嘉義男燒友人工廠遭羈押

嘉義縣陳姓男子因做生意需要資金，日前向經營工廠的友人借錢遭拒，涉嫌心生不滿，5日深夜潛入友人位於太保市的工廠，對辦公室及大門馬達縱火洩恨，所幸火勢及時撲滅。警方循線逮捕陳男，嘉義地檢署複訊後認為有反覆實施同一犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

4坪屋髒亂慘不忍睹！澎湖8童遭棄養…6童經醫護檢查健康無礙

澎湖縣湖西鄉尖山村8名未成年孩童疑遭父母棄養，靠成年兄姊打工撫養，擠在4坪隔間「小孩養小孩」，屋內垃圾堆積如山，環境髒亂慘不忍睹，縣府衛生局今派醫護到府檢查孩童健康，8人中有2人不在家，經評估後，6人健康狀況無礙。

她無照騎車遭攔 挨罰18000元PO網罵警…網一面倒：這局支持警察

47歲呂姓女子昨晚騎車行經台南市安平區慶平路時，因紅燈越線停車遭員警攔查，發現呂女無照駕駛，當場依法舉發，並移置保管車輛、扣繳牌照；呂女得知相關處罰，情緒激動，隨警返回分局製作紅單時，持手機錄影PO網批評警方，但反遭網友湧入留言「這局支持警察」。

嘉義姑姪繞違停貨車遭撞1死1傷 肇事、違停駕駛分以10萬、2萬交保

嘉義縣義竹鄉163縣道昨晚發生死亡車禍，施姓婦人帶年幼姪子步行，疑因繞行違停貨車進入車道，遭後方郭姓男子駕車追撞，造成施婦死亡、姪子重傷。檢警調查，郭男行經閃黃燈路口幾乎未煞車，複訊後10萬元交保；違停貨車的洪姓駕駛則以2萬元交保，另將追查與貨車並排停放的汽車駕駛是否涉及肇責。

嘉義男借錢遭拒…竟至友人工廠縱火洩恨 地院裁准收押

嘉義縣陳姓男子作生意需資金，日前向友人借錢遭拒，涉嫌5日深夜至友人工廠縱火洩恨；警方昨天循線查獲到案，並依公共危險罪嫌移...

房仲地下室淹水「打1999等嘸人」…市府卻回應已處理？原來是誤認隔壁旅店求助

基隆市一家房屋仲介公司門市的地下室昨晚淹水，打「1999」反映求助，被告知處理了，但徹夜沒等到有人來協助。基市府今天表示，昨晚接獲通報，以為僅房仲隔壁的旅店地下室淹水，並派員協助，今天才知房仲也是受災戶，會協助善後，並檢討優化1999處置流程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。