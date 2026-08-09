澎湖8童遭棄養4坪屋內垃圾堆積如山 衛生局今派醫師替幼童健康評估

澎湖縣湖西鄉尖山村8名未成年孩童疑遭父母棄養，擠在4坪隔間「小孩養小孩」，家中垃圾堆積如山，生活空間極度髒亂，慘況昨曝光，引發社會震驚，縣府衛生局今派醫師到府檢查孩童健康，為安置做必要前置作業。

澎湖縣湖西鄉尖山村發生一對夫妻接連生育13名子女，母親卻捲款離家8個月，父親也不聞不問，導致才剛成年的兄姊被迫外出打工，照顧其餘未成年的8名弟妹。

8名未成年孩童擠在4坪隔間，屋內環境髒亂不堪，廚房煮食的流理台四周和桌面，堆放未洗滌的鍋碗瓢盆和空瓶與油罐，下方的儲物空間塞滿垃圾雜物，衛生條件及生活環境相當惡劣，難以想像還有8名孩童生活其中，讓人看了不忍卒睹。

尖山村發生「小孩養小孩」的嚴重棄養案件，引發社會震驚！衛生局今指派醫師和護理人員前往該戶人家，為孩子們進行健康檢查，並檢視環境是否需要防疫，以確保幼童身體狀況無虞。

但衛生局人員上午9時到府後，屋內的孩子和昨天一樣，疑因見門外聚集太多陌生人，心生戒備一度不願開門，衛生局一行人約在10時半前才進屋。

衛生局表示，此個案因社區民眾關心的人太多，為了保障小朋友權益，只能低調進行，醫護人員若能順利進屋，將幫幼童檢查健康狀況以及是否有人生病，同時也為了安置先進行必要的前置作業，但比較令人擔心的是，大家都和小朋友沒有很熟，因此需要一些時間處理。

澎湖傳出疑似棄養案，八名兒少住在四坪大隔間，父不聞問、母不知去向，靠成年兄姊輟學打工撫養，廚房堆滿雜物，連煮泡麵都沒辦法。圖／讀者提供