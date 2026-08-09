男帶電擊棒手銬上摩鐵 拒戴套暴打女網友...警獲報竟搜到黑槍

新北市李姓男子與蔡姓女網友相約至宜蘭某汽車旅館開房，欲發生親密行為時，李男因不願戴保險套與蔡女爆發口角，竟當場施暴打人。蔡女不堪受辱報警，警方獲報到場處理，除查獲手銬與電擊棒外，更搜出一把具殺傷力的改造火藥槍枝及子彈，全案依法送辦。

據了解，45歲的李姓男子與36歲的蔡姓女子，兩人日前透過網路交友平台認識，相談甚歡，相約7月下旬前往宜蘭五結鄉租租汽車旅館出遊。原本看似浪漫的網戀約會，不料進房後準備發生親密關係時，李男堅持不願進行安全性行為、拒戴保險套，遭到蔡女拒絕，雙方因而爆發激烈爭執。

過程中李男情緒失控，當場對蔡女出手暴打並出言恐嚇，蔡女不願屈服，趁隙撥打電話向警方求助。

羅東警分局獲報立即派員趕赴現場，員警抵達後，蔡女驚魂未定指控李男隨身攜帶手銬及電擊棒等器具，對其進行壓制威嚇。警方進場搜索，原本以為李男是帶手銬、電擊棒，竟還意外搜出改造手槍1把、彈匣1只、子彈5發等，恐具有攻擊行為。

警方當場逮捕並扣押相關證物，涉案槍枝經送交鑑識單位進行初步鑑驗後，確認結構完整，為具殺傷力的火藥式槍枝；警方強調，非法持有黑槍與暴力行為嚴重危害社會治安，對此「零容忍」，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、妨害自由罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

男女網友相約卻變調，女方遭毆打報案，原本以為男網友只是攜帶手銬、電擊棒上摩鐵，警方獲報到場，竟還在房內搜出具攻擊性的改造手槍及槍彈。圖／警方提供

男女網友相約卻變調，女方遭毆打報案，原本以為男網友只是攜帶手銬、電擊棒上摩鐵，警方竟還在房內搜出具攻擊性的改造手槍及槍彈，把男網友逮捕送辦。圖／警方提供

男女網友相約卻變調，女方遭毆打報案，原本以為男網友只是攜帶手銬、電擊棒上摩鐵，警方獲報到場，竟還在房內搜出具攻擊性的改造手槍及槍彈。圖／警方提供