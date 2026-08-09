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台南學甲大貨車轎車對撞死亡車禍 大貨車司機疑毒駕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市學甲區昨傍晚發生大貨車與對向轎車發生對撞，轎車駕駛當場身亡，警用毒品唾液快篩試劑，發現大貨車駕駛莊男呈現安非他命陽性反應，疑為毒駕，警詢後依公共危險、過失致死及毒品危害防制條例罪嫌移送南檢偵辦。

事故發生在昨傍晚5時許，學甲警分局調查，當時開著大貨車的莊男沿學甲區光華里南1線北往南行駛至6.1公里處時，疑疲勞駕駛偏離至對向車道，與對向車道轎車發生對撞，小客車卡在貨車底與排水溝間，車體嚴重扭曲變形，轎車駕駛郭男受困已明顯死亡，莊男意識清楚。

警方獲報趕至，經使用毒品唾液快篩試劑，發現莊男呈現安非他命陽性反應，疑為毒駕。而施用毒品後駕駛車輛致人死傷將依照道路交通管理處罰第35條第9項沒入並銷毀該駕駛車輛。全案依涉嫌公共危險、過失致死及毒品危害防制條例移送檢方偵辦

學甲警方說，毒駕行為嚴重危害用路人安全，將持續強力查緝毒酒駕，並向上溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南學甲昨發生大貨車轎車對撞死亡<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a> ，經警追查，大貨車司機疑毒駕，依法送辦。記者謝進盛／翻攝
台南學甲昨發生大貨車轎車對撞死亡車禍 ，經警追查，大貨車司機疑毒駕，依法送辦。記者謝進盛／翻攝

台南學甲昨發生大貨車轎車死亡車禍 ，經警追查，大貨車司機疑毒駕，依法送辦。記者謝進盛／翻攝
台南學甲昨發生大貨車轎車死亡車禍 ，經警追查，大貨車司機疑毒駕，依法送辦。記者謝進盛／翻攝

台南學甲昨發生大貨車轎車死亡車禍 ，經警追查，大貨車司機疑毒駕，依法送辦。記者謝進盛／翻攝
台南學甲昨發生大貨車轎車死亡車禍 ，經警追查，大貨車司機疑毒駕，依法送辦。記者謝進盛／翻攝

車禍 毒駕 台南

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