白海豚強風發威基隆小貨車翻覆 基隆港碼頭層層堆置貨櫃傾倒

基隆市今天上午風勢仍大，基金一路有輛小貨車失控翻車。消防人員前往現場，破壞車門後救出受困在駕駛座的司機。基隆港內也傳出災情，碼頭上層層堆置的貨櫃，因強風吹襲傾倒，所幸未造成人員傷亡。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時許，接獲報案指基金一路上有輛小貨車翻覆，司機受困車內，派遣安樂分隊趕往現場救援。

消防隊員抵達現場時，小貨車的司機仍因車頭受損，受困駕駛座內無法逃出。消防人員利用破壞機具破壞車門後，協助司機脫困，無明顯外傷。司機表示，在閃避前方車輛時失控翻車。他的身體狀況還好，婉拒送醫。

基隆港內也傳出災情，有人拍下港內景像上傳網路，畫面顯示在碼頭上層層堆置的貨櫃，疑因不堪強風吹襲，上層貨櫃傾倒在碼頭地面。基隆港務分公司表示，已啟動應變措施，這起意外未造成人員傷亡。

基隆市今天上午風勢仍大，基金一路有輛小貨車失控翻車，消防人員前往現場，破壞車門後救出受困在駕駛座的司機。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市今天上午風勢仍大，基金一路有輛小貨車失控翻車，消防人員前往現場，破壞車門後救出受困在駕駛座的司機。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市今天上午風勢仍大，基金一路有輛小貨車失控翻車，消防人員前往現場，破壞車門後救出受困在駕駛座的司機。記者邱瑞杰／翻攝