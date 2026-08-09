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與女友吵架心情差！台中27歲男深夜泥醉攜水果刀 遭警社維法送辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市林姓男子前天深夜酒後舉止怪異，並帶有刀械。員警據報趕到，發現他已呈泥醉狀態，於是先約制脫序行為，隨後並將他帶回派出所保護管束。另也以他行李箱內攜帶水果刀，依違反社會秩序維護法裁罰。

據了解，林姓男子（27歲）當晚自稱與女友吵架，下午就開始飲酒。他晚上在太平區樹德路一家餐館裡點了4瓶啤酒和炒飯，卻拿著湯匙敲牆，還拿一團紙點火燒 丟在地上，還從行李箱拿出衣服變裝，並一直喃喃自語。

他被餐館裡的人請離後，泥醉在路旁超商前，還將隨身攜帶的一個行李箱打開，內有烤肉用卡式爐、水果刀等，民眾擔心發生意外報警。警方處理後，在派出所待到清醒後自行返家。對於為何攜帶刀械，他聲稱「待會要烤肉、切水果用」，但警方除依法查扣刀子，也依違反社會秩序維護法第63條第1項1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」依法究辦。

太平分局呼籲，民眾飲酒應適量並自制，切勿藉酒滋事或侵害他人權益，警方對於不法行為均將依法嚴辦，以維護民眾生活安全無虞。

台中市太平分局呼籲，民眾飲酒應適量並自制，切勿藉酒滋事或侵害他人權益。圖／警方提供
台中市太平分局呼籲，民眾飲酒應適量並自制，切勿藉酒滋事或侵害他人權益。圖／警方提供

台中 女友 水果

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