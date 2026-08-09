快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／強風吹爆礁溪飲料店玻璃門！女店員嚇壞崩潰狂喊「手機在哪？」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

受白海豚颱風外圍環流影響，宜蘭連日颳起強風。昨傍晚5時許，礁溪鄉德陽路一家茶飲店強風灌入形成對流，竟將落地玻璃門推開、猛烈撞擊外牆瞬間粉碎。女店員被巨響嚇壞，慌亂中轉圈不斷自語「我的手機在哪裡？」畫面曝光後，引發網友熱議。

根據店家監視器畫面，當時女店員正站在大門旁進行茶飲原料秤重，才剛轉身要把茶飲包封束起來時，左前方的落地玻璃門突然遭強風灌入，隨即被店內的對流風往外猛力推開。女店員意識到異狀剛要查看，玻璃門已瞬間重重撞擊牆面，「砰」的一聲炸裂成無數碎片噴濺一地。

女店員被這突如其來的巨響與爆裂畫面嚇得當場抱頭倒退，另一名店員聞聲趕忙衝出來關心情況。受驚過度的年輕女店員一時間語無倫次，先是整個人180度慌張轉圈，隨後不斷左右張望，口中還反覆自語：「我的手機呢？我的手機在哪裡？」所幸玻璃爆裂瞬間，人行道上並無行人經過，也未殃及路邊車輛。

據了解，礁溪鄉因地形影響原本就容易出現落山風，再加上白海豚颱風外圍環流疊加，根據昨日氣象資料，礁溪平地最大陣風已達到8級，而再往北的頭城沿海更出現高達12級的颱風級強陣風。

這段驚悚的監視器影像被分享至臉書社群後，引發大批網友關切。不少人直呼「狂風好嚇人」、「風有夠大」、「妹妹真的嚇壞了啦」、「人平安就好，平常多做善事老天會保佑」；也有網友被女店員的真實反應吸引，笑問「對啊，手機在哪裡？」、「還是她是想要發限動？」、「臉書打卡？」、「手機肯定沒事的」、「可能要拍照做存證吧」。

此外，也有不少網友從安全角度討論，「這種門風險很大」、「換掉玻璃門吧，太危險了」，甚至有專業網友點出關鍵原因：「鍋蓋晃動的聲音特別明顯……室內灌進來的風太大，將門往外推開，又碰上戶外的風大，推波助瀾之下，門就這樣強力敲擊牆壁，炸裂了」。

整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，抱頭轉圈自語「我的手機在哪裡？」到處找他的手機。圖／翻攝自林三茶研所臉書
整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，抱頭轉圈自語「我的手機在哪裡？」到處找他的手機。圖／翻攝自林三茶研所臉書

整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，抱頭轉圈狂問「我的手機在哪裡？」到處找他的手機。圖／翻攝自林三茶研所臉書
整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，抱頭轉圈狂問「我的手機在哪裡？」到處找他的手機。圖／翻攝自林三茶研所臉書

整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，趕緊抱頭倒退嚕。圖／翻攝自林三茶研所臉書
整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，趕緊抱頭倒退嚕。圖／翻攝自林三茶研所臉書

女店員意識到門被風吹開正要查看，玻璃門已經瞬間重重撞擊牆面，「砰」的一聲炸裂成無數碎片噴濺一地，把她嚇壞了。圖／翻攝自林三茶研所臉書
女店員意識到門被風吹開正要查看，玻璃門已經瞬間重重撞擊牆面，「砰」的一聲炸裂成無數碎片噴濺一地，把她嚇壞了。圖／翻攝自林三茶研所臉書

整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了。圖／翻攝自林三茶研所臉書
整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了。圖／翻攝自林三茶研所臉書

整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，抱頭並轉圈狂問「我的手機在哪裡？」到處找他的手機。圖／翻攝自林三茶研所臉書
整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，抱頭並轉圈狂問「我的手機在哪裡？」到處找他的手機。圖／翻攝自林三茶研所臉書

礁溪 飲料 店員

延伸閱讀

台灣人買飲料「習慣1動作」嚇壞日本店員 對方急問：你還好嗎？

白海豚颱風來襲赫見龍捲風！存活約半小時 登陸生成畫面曝光

父親節別被陽光騙 氣象署：午後白海豚環流移入 今晚起影響風雨浪最大

白海豚路徑搖擺 午後下一波外圍環流降雨再移入…今晚到明天風雨最劇烈

相關新聞

借錢做生意遭拒竟縱火洩恨 嘉義男燒友人工廠遭羈押

嘉義縣陳姓男子因做生意需要資金，日前向經營工廠的友人借錢遭拒，涉嫌心生不滿，5日深夜潛入友人位於太保市的工廠，對辦公室及大門馬達縱火洩恨，所幸火勢及時撲滅。警方循線逮捕陳男，嘉義地檢署複訊後認為有反覆實施同一犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

4坪屋髒亂慘不忍睹！澎湖8童遭棄養…6童經醫護檢查健康無礙

澎湖縣湖西鄉尖山村8名未成年孩童疑遭父母棄養，靠成年兄姊打工撫養，擠在4坪隔間「小孩養小孩」，屋內垃圾堆積如山，環境髒亂慘不忍睹，縣府衛生局今派醫護到府檢查孩童健康，8人中有2人不在家，經評估後，6人健康狀況無礙。

她無照騎車遭攔 挨罰18000元PO網罵警…網一面倒：這局支持警察

47歲呂姓女子昨晚騎車行經台南市安平區慶平路時，因紅燈越線停車遭員警攔查，發現呂女無照駕駛，當場依法舉發，並移置保管車輛、扣繳牌照；呂女得知相關處罰，情緒激動，隨警返回分局製作紅單時，持手機錄影PO網批評警方，但反遭網友湧入留言「這局支持警察」。

嘉義姑姪繞違停貨車遭撞1死1傷 肇事、違停駕駛分以10萬、2萬交保

嘉義縣義竹鄉163縣道昨晚發生死亡車禍，施姓婦人帶年幼姪子步行，疑因繞行違停貨車進入車道，遭後方郭姓男子駕車追撞，造成施婦死亡、姪子重傷。檢警調查，郭男行經閃黃燈路口幾乎未煞車，複訊後10萬元交保；違停貨車的洪姓駕駛則以2萬元交保，另將追查與貨車並排停放的汽車駕駛是否涉及肇責。

嘉義男借錢遭拒…竟至友人工廠縱火洩恨 地院裁准收押

嘉義縣陳姓男子作生意需資金，日前向友人借錢遭拒，涉嫌5日深夜至友人工廠縱火洩恨；警方昨天循線查獲到案，並依公共危險罪嫌移...

房仲地下室淹水「打1999等嘸人」…市府卻回應已處理？原來是誤認隔壁旅店求助

基隆市一家房屋仲介公司門市的地下室昨晚淹水，打「1999」反映求助，被告知處理了，但徹夜沒等到有人來協助。基市府今天表示，昨晚接獲通報，以為僅房仲隔壁的旅店地下室淹水，並派員協助，今天才知房仲也是受災戶，會協助善後，並檢討優化1999處置流程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。