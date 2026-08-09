聽新聞
0:00 / 0:00
影／強風吹爆礁溪飲料店玻璃門！女店員嚇壞崩潰狂喊「手機在哪？」
受白海豚颱風外圍環流影響，宜蘭連日颳起強風。昨傍晚5時許，礁溪鄉德陽路一家茶飲店強風灌入形成對流，竟將落地玻璃門推開、猛烈撞擊外牆瞬間粉碎。女店員被巨響嚇壞，慌亂中轉圈不斷自語「我的手機在哪裡？」畫面曝光後，引發網友熱議。
根據店家監視器畫面，當時女店員正站在大門旁進行茶飲原料秤重，才剛轉身要把茶飲包封束起來時，左前方的落地玻璃門突然遭強風灌入，隨即被店內的對流風往外猛力推開。女店員意識到異狀剛要查看，玻璃門已瞬間重重撞擊牆面，「砰」的一聲炸裂成無數碎片噴濺一地。
女店員被這突如其來的巨響與爆裂畫面嚇得當場抱頭倒退，另一名店員聞聲趕忙衝出來關心情況。受驚過度的年輕女店員一時間語無倫次，先是整個人180度慌張轉圈，隨後不斷左右張望，口中還反覆自語：「我的手機呢？我的手機在哪裡？」所幸玻璃爆裂瞬間，人行道上並無行人經過，也未殃及路邊車輛。
據了解，礁溪鄉因地形影響原本就容易出現落山風，再加上白海豚颱風外圍環流疊加，根據昨日氣象資料，礁溪平地最大陣風已達到8級，而再往北的頭城沿海更出現高達12級的颱風級強陣風。
這段驚悚的監視器影像被分享至臉書社群後，引發大批網友關切。不少人直呼「狂風好嚇人」、「風有夠大」、「妹妹真的嚇壞了啦」、「人平安就好，平常多做善事老天會保佑」；也有網友被女店員的真實反應吸引，笑問「對啊，手機在哪裡？」、「還是她是想要發限動？」、「臉書打卡？」、「手機肯定沒事的」、「可能要拍照做存證吧」。
此外，也有不少網友從安全角度討論，「這種門風險很大」、「換掉玻璃門吧，太危險了」，甚至有專業網友點出關鍵原因：「鍋蓋晃動的聲音特別明顯……室內灌進來的風太大，將門往外推開，又碰上戶外的風大，推波助瀾之下，門就這樣強力敲擊牆壁，炸裂了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。