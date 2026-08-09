影／強風吹爆礁溪飲料店玻璃門！女店員嚇壞崩潰狂喊「手機在哪？」

受白海豚颱風外圍環流影響，宜蘭連日颳起強風。昨傍晚5時許，礁溪鄉德陽路一家茶飲店強風灌入形成對流，竟將落地玻璃門推開、猛烈撞擊外牆瞬間粉碎。女店員被巨響嚇壞，慌亂中轉圈不斷自語「我的手機在哪裡？」畫面曝光後，引發網友熱議。

根據店家監視器畫面，當時女店員正站在大門旁進行茶飲原料秤重，才剛轉身要把茶飲包封束起來時，左前方的落地玻璃門突然遭強風灌入，隨即被店內的對流風往外猛力推開。女店員意識到異狀剛要查看，玻璃門已瞬間重重撞擊牆面，「砰」的一聲炸裂成無數碎片噴濺一地。

女店員被這突如其來的巨響與爆裂畫面嚇得當場抱頭倒退，另一名店員聞聲趕忙衝出來關心情況。受驚過度的年輕女店員一時間語無倫次，先是整個人180度慌張轉圈，隨後不斷左右張望，口中還反覆自語：「我的手機呢？我的手機在哪裡？」所幸玻璃爆裂瞬間，人行道上並無行人經過，也未殃及路邊車輛。

據了解，礁溪鄉因地形影響原本就容易出現落山風，再加上白海豚颱風外圍環流疊加，根據昨日氣象資料，礁溪平地最大陣風已達到8級，而再往北的頭城沿海更出現高達12級的颱風級強陣風。

這段驚悚的監視器影像被分享至臉書社群後，引發大批網友關切。不少人直呼「狂風好嚇人」、「風有夠大」、「妹妹真的嚇壞了啦」、「人平安就好，平常多做善事老天會保佑」；也有網友被女店員的真實反應吸引，笑問「對啊，手機在哪裡？」、「還是她是想要發限動？」、「臉書打卡？」、「手機肯定沒事的」、「可能要拍照做存證吧」。

此外，也有不少網友從安全角度討論，「這種門風險很大」、「換掉玻璃門吧，太危險了」，甚至有專業網友點出關鍵原因：「鍋蓋晃動的聲音特別明顯……室內灌進來的風太大，將門往外推開，又碰上戶外的風大，推波助瀾之下，門就這樣強力敲擊牆壁，炸裂了」。

整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，抱頭轉圈自語「我的手機在哪裡？」到處找他的手機。圖／翻攝自林三茶研所臉書

整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，抱頭轉圈狂問「我的手機在哪裡？」到處找他的手機。圖／翻攝自林三茶研所臉書

整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了，趕緊抱頭倒退嚕。圖／翻攝自林三茶研所臉書

女店員意識到門被風吹開正要查看，玻璃門已經瞬間重重撞擊牆面，「砰」的一聲炸裂成無數碎片噴濺一地，把她嚇壞了。圖／翻攝自林三茶研所臉書

整面玻璃門遭強風狂襲碎裂，年輕女店員嚇壞了。圖／翻攝自林三茶研所臉書