白海豚發威新北市徹夜狂風暴雨 全市至今92件災情幸無人傷

受白海豚颱風外圍環流影響，新北市今晨開始出現明顯風雨，據消防局統計，截至上午8時共受理92件各式災情，目前尚有18件處理中，分別為路樹8件、交通號誌3件、積水3件、圍籬、電線掉落、停電、招牌掉落各1件，所幸皆無重大災情。

新北市消防局統計，目前尚有18件災情仍在處理中，分別為路樹傾倒8件：新店區建國路246號旁巷子、中和區連城路261巷內、中和圓通路369巷38弄、板橋區縣民大道二段8號、三峽區大德路128號前、土城區承天路90-1號、土城區明德路一段67號、金山區文化一路，金山國小路邊停車格圍牆。

另外中和區中正路錦和路口路面與分隔島有積水、林口區麗園一街文化派出所對面往忠孝路方向有積水、林口區中正路264巷鄰居排水管破裂漏水；鶯歌區德昌二街、鶯桃路交叉口交通號誌故障；三重區大勇街與大勇街82巷交叉口咬被吹落的招牌塑膠片、林口區文化三路一段555巷口交通號誌故障、八里區臨港大道路牌掉落、萬里區大鵬里加投9鄰一帶停電、土城區中華路一段與日和街交叉口柵欄被吹路中間、汐止新台五路汐止區公所前面電線垂落，五股區西雲路66號，建築物1樓遮雨棚傾斜磚塊掉落，公所人員已拉封鎖線。

五股區西雲路建築物1樓遮雨棚傾斜磚塊掉落。記者黃子騰／翻攝