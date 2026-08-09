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白海豚環流影響....北市零星災情135件 招牌砸、磁磚掉等有5人受傷
受白海豚颱風外圍環流影響，台北市也出現零星災情，台北市長蔣萬安今天上午主持防颱應變會議，截至今天上午九時，台北市有135件災情，5人受傷，其中3人自行就醫，一人喜來登施工圍籬倒塌受傷、一人磁磚掉落受傷，目前均已出院。
蔣萬安今天防颱會議也提醒各局處，加強宣導民眾今天是白海豚颱風影響台北最為顯著時段，非必要不要出門，若出門也要注意招牌、施工圍籬等自身安全。
蔣萬安今天赴EOC聽取相關防颱因應，蔣萬安說，截至上午九時，台北市一共通報有135件零星災情，絕大部分都已經處理完，多數都是路樹傾倒或是廣告招牌掉落、圍籬傾倒，因為這次的風勢比較大，還是呼籲民眾做好各項整備，盡量待在家中，非必要不要出來。
災害防救辦公室統計，截至上午七時災情124件，其中路樹倒塌47件、建物毀損20件、廣告招牌掉落10件、民生設施通報17件及其他21件。
蔣萬安再度呼籲民眾切勿輕忽，要特別注意自身安全，不要到海邊山區，預估中午過後，看颱風移動速度，也許下午或傍晚，慢慢經過台灣北部上方風雨就會趨緩。
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