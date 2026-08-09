19歲女家中生產後嬰孩死亡 伴屍6天飄異味後報警求助

19歲鄒姓女子日前在家中生產並清潔身體後，發現嬰孩已死亡，以毛巾包裹後放置家中近一周，直到嬰屍發臭才向家人求助，鄒女昨在母親、胞姊陪同下帶著嬰屍到台北市文山一分局萬芳派出所求助，檢警介入冰存嬰屍，預計今天將相驗釐清死因。

據悉，鄒女昨午5時許在母親、胞姊陪同下前往萬芳派出所求助，她以塑膠袋包裝嬰屍交給警方，稱「不知該如何處理」，員警發現袋中裝有嬰屍，且飄出異味，立刻展開調查。

鄒女指稱，她約於8月2日在家中生產，先以毛巾包裹嬰孩，放置一旁，到浴室清洗身體後，卻發現嬰孩已無呼吸心跳，因一時不知如何處理，「好像不該直接丟掉」，所以依然以毛巾包裹，放置家中角落，直到嬰屍飄散異味，只好向母親、胞姊求助，至於嬰孩生父身分，她無法確定。

鄒女家人說，因鄒女平時穿著寬鬆衣物，事前並未發現鄒女懷孕或其他異狀，一知悉鄒女的嬰孩死亡，就立刻向警方求助。

警方表示，檢警介入後旋即將嬰屍冰存台北懷愛館，預計今早將相驗釐清確切死因等案情。