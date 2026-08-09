19歲女家中生男嬰 嬰死後包毛巾伴屍數日…家人發現陪報案

台北市文山區昨天發生一起新生兒死亡案，據了解，19歲鄒姓女子日前在住處自行產下一名男嬰，孩子出生後不久便失去呼吸，女子疑因驚慌、不知如何處理，以毛巾包裹男嬰遺體留在住處數日，直到家人發現異狀，才陪同女子前往萬芳派出所報案。

文山一警分局表示，警方8日接獲報案，得知轄內一處住宅內有新生兒死亡，立即派員前往現場，通知鑑識人員採證，並製作生母及相關人員筆錄。

警方初步了解，女子日前在住處產下男嬰，發現男嬰已無呼吸，一時不知如何處置，以毛巾將男嬰包裹後放置在住處，近日家屬察覺異狀，進一步了解後，由家人陪同女子到派出所報案。男嬰出生到被家人發現，期間已相隔數日，警方目前仍在釐清女子生產經過、男嬰出生後的身體狀況，以及死亡時間與原因。

男嬰遺體後續將由檢察官會同法醫相驗，以確認確切死因；全案目前由警方持續調查，並依檢察官指示依法究辦。