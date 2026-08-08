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蘭嶼20歲女子右膝開放性骨折 黑鷹跨海馳援後送
蘭嶼一名20歲李姓女子今晚因故發生右膝開放性骨折，經蘭嶼衛生所評估後，立即申請空中轉診。空軍勤務指揮部台東空勤三大三隊接獲任務後，緊急派遣NA-704號黑鷹直升機跨海馳援，將傷患自蘭嶼後送台東就醫。
空勤三大三隊表示，接獲總隊命令後，NA-704號黑鷹直升機於今天傍晚18時15分自豐年機場起飛，隨即以最大巡航空速前往蘭嶼機場，執行傷患後送任務。
黑鷹直升機抵達蘭嶼後，迅速完成傷患接駁，隨即展開返台航程，將這名右膝開放性骨折的20歲女子送往台東接受進一步治療。
直升機於19時45分降落豐年機場，傷患隨即由地面救護車接手後送醫院，完成空中、地面無縫接力的緊急救援任務。
空勤隊表示，此次任務從接獲命令、起飛前往蘭嶼，到將傷患安全送返台東，全程掌握時間，順利完成跨海後送，為蘭嶼傷患爭取寶貴的就醫時間。
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