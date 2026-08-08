為驅趕小黑蚊？男子永康公園內焚燒樹枝 法官處罰鍰4千元

林姓男子今年4月20日下午2時45分許在永康公園內焚燒樹枝、落葉而遭通報，警方依違反社會秩序維護法將他送辦，他辯稱是為改善小黑蚊問題，法官認燃燒物未有阻隔，燃燒物可能隨風飛散而延燒，認他無正當理由，於公共場所焚火而有危害安全之虞而處罰鍰4千元。

林男辯稱，他是為改善小黑蚊問題，才會焚燒樹枝及落葉。然而，警方據報後到場蒐證，將他帶回調查，並以現場照片、社群Threads截圖及密錄器錄影等資料佐證，依違反社維法移送台南地院新市簡易庭審理。

新市簡易庭指出，社會秩序維護法第68條第1款明文規定，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。又所謂公共場所，指特定多數人或不特定之人得以出入、集合的場所、道路、空地均屬之。

法官認為，先不論焚燒樹枝、落葉是否能有效驅趕蚊蟲，林男於不特定人得任意出入永康公園內焚燒樹枝、落葉，雖有於現場設置金爐，但實際焚火位置已及金爐旁空地，與地面周圍落葉並無任何圍籬阻隔，與隨意席地焚火無異，如稍有疏失或不慎，燃燒物可能隨風飛散而延燒，造成周邊居民及往來公眾不安，已足以對社會安全、公眾安寧產生危害之虞。即便林男辯詞屬實，也難稱是正當理由。

法官認他無正當理由，於公共場所焚火而有危害安全之虞，處罰鍰4千元，並希望林男能切實悔改，勿再有違序非行。