影／越南移工駕駛工程車…突自撞工廠旁路樹翻覆 受困車內被救出

35歲阮姓移工駕駛工程車沿台一線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹並翻覆，阮男一度受困車內，身體多處擦挫傷及肋骨骨裂，消防人員將他救出送醫，無生命危險，事故原因待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，昨天上午11點39分接獲車禍通報，台一線後龍福寧里路段有車輛翻覆，消防救護人員趕到現場，發現一名外籍移工受困在駕駛座，胸口有瘀傷，救護人員給予頸圈等處置，救援人員以破壞器材將他救出送往部立苗栗醫院，傷者為越南籍，但無法以中文溝通。

警方初步調查，35歲阮姓男子駕駛工程車沿台一線往南行駛，行經台一線116公里處的彎道時，突然失控偏向路肩發生自撞。駕駛身體多處擦挫傷及肋骨骨裂，經救護人員送醫治療後無生命危險，現場未波及其他車輛及用路人。阮姓駕駛酒測值為0，排除酒後駕車情形，肇事原因仍待進一步調查釐清。

竹南警分局提醒，駕駛人行車前應確認車輛狀況及自身精神、身體狀態，行駛途中應隨時注意路況並保持安全車速，如感到疲勞或身體不適，應立即將車輛停放至安全處所休息，避免因一時疏忽釀成交通事故，共同維護道路交通安全。

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供