聽新聞
0:00 / 0:00

影／越南移工駕駛工程車…突自撞工廠旁路樹翻覆 受困車內被救出

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

35歲阮姓移工駕駛工程車沿台一線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹並翻覆，阮男一度受困車內，身體多處擦挫傷及肋骨骨裂，消防人員將他救出送醫，無生命危險，事故原因待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，昨天上午11點39分接獲車禍通報，台一線後龍福寧里路段有車輛翻覆，消防救護人員趕到現場，發現一名外籍移工受困在駕駛座，胸口有瘀傷，救護人員給予頸圈等處置，救援人員以破壞器材將他救出送往部立苗栗醫院，傷者為越南籍，但無法以中文溝通。

警方初步調查，35歲阮姓男子駕駛工程車沿台一線往南行駛，行經台一線116公里處的彎道時，突然失控偏向路肩發生自撞。駕駛身體多處擦挫傷及肋骨骨裂，經救護人員送醫治療後無生命危險，現場未波及其他車輛及用路人。阮姓駕駛酒測值為0，排除酒後駕車情形，肇事原因仍待進一步調查釐清。

竹南警分局提醒，駕駛人行車前應確認車輛狀況及自身精神、身體狀態，行駛途中應隨時注意路況並保持安全車速，如感到疲勞或身體不適，應立即將車輛停放至安全處所休息，避免因一時疏忽釀成交通事故，共同維護道路交通安全。

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供
阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供
阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供
阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供
阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供
阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供
阮姓移工駕工程車沿台1線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹，工程車翻覆，阮男一度受困車內，消防人員將他救出送醫。圖／民眾提供

路樹 越南 自撞 移工 車禍

延伸閱讀

高雄特斯拉光華夜市暴衝撞9輛汽機車毀變電箱 釀3傷、600戶停電

惡男半小時連闖5紅燈撞殘行人 甚至又毒駕遭檢求10年重刑

南港LaLaport施工架倒塌 65歲女後腦紅腫送醫、館內緊急封鎖

2500萬勞斯萊斯追撞CBR650R重機！豪車水箱破、重機僅斷車牌

相關新聞

高雄超狂女騎士演習期間跑給警追畫面曝 吞4紅單最高罰10萬被送醫

高雄市昨舉行2026城鎮韌性防空演習，除一名80歲吳姓老翁騎機車硬闖上路挨罰外，今又傳出一名機車女騎士當街跑給警察追，警方攔下人車，發現她未戴安全帽，還無照、無車牌，開出4張最高累計可罰10萬2500元罰單，因女騎士情緒不穩，將她送醫治療。

19歲女家中生男嬰 嬰死後包毛巾伴屍數日…家人發現陪報案

台北市文山區昨天發生一起新生兒死亡案，據了解，19歲鄒姓女子日前在住處自行產下一名男嬰，孩子出生後不久便失去呼吸，女子疑因驚慌、不知如何處理，以毛巾包裹男嬰遺體留在住處數日，直到家人發現異狀，才陪同女子前往萬芳派出所報案。

廣角鏡／台中市大里區 遙控飛機撞民宅

一架遙控飛機昨失控，撞破台中市大里區一戶民宅鐵皮遮陽棚，機身卡住，尾翼懸在半空中。市警霧峰分局表示，尚未查明遙控飛機所有人，所幸無人受傷。

蘭嶼20歲女子右膝開放性骨折 黑鷹跨海馳援後送

蘭嶼一名20歲李姓女子今晚因故發生右膝開放性骨折，經蘭嶼衛生所評估後，立即申請空中轉診。空軍勤務指揮部台東空勤三大三隊接獲任務後，緊急派遣NA-704號黑鷹直升機跨海馳援，將傷患自蘭嶼後送台東就醫。

為驅趕小黑蚊？男子永康公園內焚燒樹枝 法官處罰鍰4千元

林姓男子今年4月20日下午2時45分許在永康公園內焚燒樹枝、落葉而遭通報，警方依違反社會秩序維護法將他送辦，他辯稱是為改善小黑蚊問題，法官認燃燒物未有阻隔，燃燒物可能隨風飛散而延燒，認他無正當理由，於公共場所焚火而有危害安全之虞而處罰鍰4千元。

影／越南移工駕駛工程車…突自撞工廠旁路樹翻覆 受困車內被救出

35歲阮姓移工駕駛工程車沿台一線公路南下，行經苗栗後龍路段時不明原因撞及路邊一家工廠旁的路樹並翻覆，阮男一度受困車內，身體多處擦挫傷及肋骨骨裂，消防人員將他救出送醫，無生命危險，事故原因待調查釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。