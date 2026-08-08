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南澳住宅全面燃燒2童自行逃生 消防救出受困黑狗
宜蘭縣南澳鄉博愛路1棟2層樓住宅今天上午起火燃燒，所幸屋內2名孩童自行逃生，消防人員在2樓救出受困黑狗，並確認現場無人受傷，起火原因待消防局調查。
宜蘭縣消防局上午11時20分接獲報案，指南澳鄉博愛路住宅發生火警，現場為2層樓鋼筋混凝土建物，消防局立即出動第四大隊及南澳、觀音、蘇澳、南方澳、馬賽分隊人車前往救援。
消防人員於上午11時40分抵達現場時，火勢已全面燃燒，火舌不斷從窗戶竄出，黑煙直衝天際，且不時傳出爆裂聲響，經現場指揮官確認，屋內2名孩童已自行逃生。
經消防人員持續灌救，於中午12時4分順利控制火勢，並將受困在2樓的黑狗平安救出，火勢於中午12時41分撲滅，消防人員並確認現場無人受傷，詳細起火原因與財物損失，待消防局火災調查科進一步釐清。
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