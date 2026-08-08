南澳住宅全面燃燒2童自行逃生 消防救出受困黑狗

林姓男子今年4月20日下午2時45分許在永康公園內焚燒樹枝、落葉而遭通報，警方依違反社會秩序維護法將他送辦，他辯稱是為改善小黑蚊問題，法官認燃燒物未有阻隔，燃燒物可能隨風飛散而延燒，認他無正當理由，於公共場所焚火而有危害安全之虞而處罰鍰4千元。

2026-08-08 17:35