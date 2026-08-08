桃園市龜山分局昨日深夜執行保護兒童及少年措施擴大臨檢勤務。圖：警方提供

桃園市龜山分局昨(7)日深夜執行保護兒童及少年措施擴大臨檢勤務，鑒於暑假期間青少年易在外涉足妨害身心健康場所，受黑幫誘惑加入幫派，或從事飆車、吸毒及援交等，衍生偏差行為及被害事件，在青春專案期間規劃此次專案勤務，出動50名警力，同時結合桃園市政府各局處共組聯合稽查小組，透過跨局處合作，針對易生事端棋牌室、養生館、汽車旅館、網咖店、小吃店、卡拉OK店及撞球場等場所實施臨檢，共同保護青少年安全。

警方透過跨局處合作，針對易生事端場所實施臨檢，共同保護青少年安全。 圖：警方提供

龜山分局說明，此次青春專案2大保護方式為「精準查察－防止青少年遭受一切危害」及「有效宣導－使青少年免於危害及觸法風險」，為使青少年遠離危害，遏止犯罪，該分局將全力打擊暴力犯罪、毒品、財產犯罪、性與家庭犯罪，也持續針對青春專案重點工作等項目積極查察，展現警方淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、守護少年身心健康的堅定決心。此外，為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，桃園市政府建置了一站式活動平台「青春補給站」，網站內容涵蓋六大主題，分別為作伙來七桃、青春全紀錄、打工看這邊、服務最快樂、一起長知識及打開話匣子，提供青少年們最豐富的資訊與知識，讓青少年度過充實、愉快又安全的暑假。

龜山分局長張鶴瓊表示，青春專案期間警方積極宣導青少年多多從事有益身心健康的正當休閒與戶外活動，除採主動攻式勤務外，針對深夜遊蕩少年，採柔性勸導返家並由教育局及校外會等相關單位共同執行輔導；對深夜容留少年之網咖、撞球場、PUB及KTV等業者，尤應依社會秩序維護法及兒童及少年福利與權利保障法等嚴格取締，並依第三方警政作為及相關法令，配合市府聯合稽查小組施以後續行政裁處及強制斷水、斷電處置，透過市政及警政機關強勢作為提供安全、健康的成長環境，讓家長放心，社會更安心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山分局青春專案出動50警力 臨檢易生事端場所守護青少年安全