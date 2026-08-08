失聯近一年 婦人騎單車違規遭盤查 北市警耐心勸說助她返家

台北市張姓婦人因家庭金錢問題與家人起爭執，竟離家出走近一年，家人心急如焚報案協尋，所幸中正一分局員警日前執行總統府維安勤務，發現張婦騎自行車違規跨越雙黃線上前攔停，進一步查證身分驚覺她是失蹤人口，經耐心溝通與安撫，最終順利助她與焦急的家屬團聚。

市警中正第一分局警備隊警員韓育姍日前執行總統府前安全維護勤務，在懷寧街與凱達格蘭大道口發現58歲張婦騎自行車，違規穿越分向限制線，當即上前攔停勸導，並將她引導至安全處所。

警方盤查發現，張婦竟是失蹤人口，期間她雖以簡訊向姊姊報平安，但因始終未至警局辦理撤銷協尋，已被家屬通報失蹤近一年，當時張婦身上未帶任何身分證件，甚至以「跟朋友有約」想離開，韓員持續耐心溝通，她才逐步卸下心防，順利聯繫家屬並完成撤銷協尋，家屬趕抵，頻頻感謝員警的幫忙。

中正一警方呼籲，民眾若發現家中親友獨自外出久未返家或失聯，應儘速向警方報案協尋，並提供近期照片、特徵、常用物品及可能去向等資訊，以利警方掌握線索；若失蹤者配戴智慧型裝置，也可提供定位資訊加速搜尋，把握黃金尋人時機。

警方查證身分後發現張姓婦人為失蹤人口。記者翁至成／翻攝