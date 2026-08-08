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嫌滷味店音樂擾人！燒臘店兒嗆三字經砸安全帽 熟客PO文助闆娘提告

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區某燒臘店嫌隔壁林姓闆娘經營的麻辣燙滷味店放的音樂聲量擾人，蔡姓業者的兒子憤而至滷味店嗆罵三字經，還朝店內怒砸安全帽，由於蔡男先前已多次咒罵林女，並帶狗隨意便溺，熟客接獲林女求助，網路PO文引警關切，助林提告。

網路社群Threads有女網友貼文指，鳳山區某便當店對隔壁的滷味店有多次暴力行為，以三字經咒罵老闆娘，並蓄意帶狗至店門口便溺、放往生音樂，老闆娘已報案，但對方行為從未改善。

原PO附上影片，只見影片中便當店的兒子騎機車至滷味店前，下車後辱罵三字經，並將安全帽砸向滷味店；原PO指，因該間滷味店從國中吃到現在，闆娘1年多前開始和她求救，指隔壁店家常對她恐嚇和使用暴力，因此希望能藉自己微薄力量發文讓大家關注。

轄區鳳山警分局指出，警方已接獲林姓女子（59歲）報案，受理後調查，林女經營滷味攤，蔡姓男子（66歲）一家則在隔壁經營廣式燒臘店。

雙方疑因營業期間噪音及播放音樂等問題發生口角，蔡男曾涉嫌以不雅言詞辱罵林女，蔡兒子（31歲）則涉持安全帽丟向林姓女子攤位，所幸現場未造成人員受傷。

警方指出，林女已對蔡男父子提告涉公然侮辱及恐嚇行為，將通知蔡男父子到案說明，後續將依相關事證依法偵辦，並持續約制雙方理性溝通，避免衝突再度發生。

高雄市鳳山區某燒臘店父子嫌隔壁林姓闆娘經營的麻辣燙滷味店放的音樂聲量擾人，嗆三字經、砸安全帽，闆娘熟客貼文助報警。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區某燒臘店父子嫌隔壁林姓闆娘經營的麻辣燙滷味店放的音樂聲量擾人，嗆三字經、砸安全帽，闆娘熟客貼文助報警。記者石秀華／翻攝

高雄市鳳山區某燒臘店父子嫌隔壁林姓闆娘經營的麻辣燙滷味店放的音樂聲量擾人，嗆三字經、砸安全帽，闆娘熟客貼文助報警。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區某燒臘店父子嫌隔壁林姓闆娘經營的麻辣燙滷味店放的音樂聲量擾人，嗆三字經、砸安全帽，闆娘熟客貼文助報警。記者石秀華／翻攝

滷味 燒臘 安全帽

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