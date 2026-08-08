區間車廂爆衝突！75歲翁訓女遭勸阻 與下班列車長扭打皆受傷

台鐵3237次區間車昨日下午驚傳車廂內肢體衝突，一名約75歲楊姓老翁疑因在車內大聲訓斥同行女兒引人側目，45歲剛下班的林姓列車長上前勸阻卻爆發口角並扭打，雙方頭部都濺血受傷，旅客按下車內求助通報鈴，列車抵達二水站後，雙方在月台由相關人員處理。警方表示，雙方事後將提出傷害告訴，全案依法偵辦。

目擊者指出，事發地點約在田中往二水方向，楊姓老翁一路在車廂內大聲訓斥同行女兒，經車上人員勸阻後仍未停止，林男非當班列車長，但隨後上前巷老翁表示「車長的話不聽，鐵路警察的要不要聽啦」，老翁隨即走向男子，雙方先互相對峙、肩膀碰撞，隨後爆發扭打。

目擊者表示，楊翁體型壯碩，林男衝突時一度處於劣勢，另一名身穿藍衣男子見狀立即上前協助將老翁壓制，過程中雙方均受傷。目擊乘客說，老翁當時音量相當大，「老翁吵到我戴耳機還聽得到」，也有人試圖按下區間車求助通報鈴，希望制止衝突，但列車很快就抵達二水站。

鐵路警察局台中分局今指出，昨日下午4時8分接獲3237次第5車廂發生肢體衝突通報，立即派員查處，並請彰化縣警察局二水分駐所先行協助。警方初步調查，楊男因講話音量過大遭林男勸阻，進而引發口角及肢體糾紛。當時雙方均表示暫不提告，事後卻決定提出傷害告訴，警方將通知雙方到案說明，全案依傷害罪偵辦。