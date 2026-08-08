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未戴安全帽遭攔！友人掛保證「他沒喝」桃園騎士一吹秒破功
為強化查緝毒駕、酒駕等嚴重危害民眾生命安全之危險駕駛行為，桃園市桃園警分局於昨(7)日晚間配合執行「全國同步擴大取締毒駕專案勤務」，共動員60名警力，規劃9組攔檢勤務，於慈文路、富國路等重要交通幹道設置封閉式路檢點，加強攔查可疑車輛，全面防制毒駕、酒駕案件發生。
警察局副局長林富助親自主持勤前教育，除要求執勤同仁落實各項勤務作為、注意執勤安全，提升執勤效能。勤務期間，埔子派出所員警發現18歲丁姓機車騎士後載友人未依規定配戴安全帽，立即上前攔查。過程中，丁男友人頻頻向員警掛保證，強調自己有喝酒，但丁男「滴酒未沾」，未料經實施酒測後，丁男酒測值竟高達0.63，遠超法定標準，當場遭員警抓包，依法依公共危險罪嫌移請偵辦。
毒品及酒精均會影響駕駛人的判斷力、反應能力及車輛操控能力，極易造成重大交通事故，危及自身及其他用路人安全。桃園分局115年迄今已查獲毒駕256件、酒駕549件，將持續加強查緝酒駕、毒駕等危駕行為，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
本文章來自《桃園電子報》。原文：未戴安全帽遭攔！友人掛保證「他沒喝」桃園騎士一吹秒破功
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