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高雄超狂女騎士演習期間跑給警追畫面曝 吞4紅單最高罰10萬被送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市昨舉行2026城鎮韌性防空演習，除一名80歲吳姓老翁騎機車硬闖上路挨罰外，今又傳出一名機車女騎士當街跑給警察追，警方攔下人車，發現她未戴安全帽，還無照、無車牌，開出4張最高累計可罰10萬2500元罰單，因女騎士情緒不穩，將她送醫治療。

網路社群Threads今有網友貼出一則影片，只見昨天上午高雄市舉行2026城鎮韌性防空演習期間，萬人空巷之際，一名機車女騎士未帶安全帽在鳳山區道路跑給警察追，原PO形容該名女騎士「猛女」。

鳳山警分局表示，昨天上午10時許適城鎮韌性演習警報響起，鳳崗派出所警方於曹公路執勤時，發現一名女子仍騎機車行駛於道路上，遂立即上前示意停車，引導其配合演習相關管制。

過程中，警方發現該名女騎士未戴安全帽、機車也未懸掛車牌，在曹公路和信義街的路口將女騎士安全攔停。

警方查證發現，該名女騎士無照騎車，且機車未懸掛號牌，加上未戴安全帽及不服稽查取締等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例第31條、第21條、第12條及第60條等相關規定依法製單告發，並依規定查扣機車；相關違規如均以最高罰額計算，合計最高可處10萬2500元罰鍰。

由於女騎士情緒狀況不穩，考量女子人身安全，經評估後由救護車協助送醫療院所接受適當醫療照護，避免其再次騎車上路，危及自身及其他用路人安全。

高雄市昨舉行2026城鎮韌性防空演習期間，萬人空巷之際，一名機車女騎士未帶安全帽在鳳山區道路跑給警察追。圖／截自Threads網友v660729j的影片
高雄市昨舉行2026城鎮韌性防空演習期間，萬人空巷之際，一名機車女騎士未帶安全帽在鳳山區道路跑給警察追。圖／截自Threads網友v660729j的影片

騎士 高雄 演習 城鎮韌性演習 無照駕駛 安全帽

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