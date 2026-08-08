酒後聊工作起口角！26歲高中同學街頭摔角較勁 警調監視器還原真相

曾為高中同班同學的26歲蘇男與26歲王男，昨晚相約至新北市新莊1間熱炒店聚餐飲酒，聊天時因意見不同發生口角，一時興起竟互相摔角較勁。新莊警趕抵時2人已無衝突，雙方雖互不提告，但行為已影響公共秩序，警方詢後依違反社維法送辦。

新莊警分局今天凌晨2時許接獲報案，新莊區和興街與復興路口有2名男子發生肢體衝突，疑似持玻璃瓶互毆。警方獲報後趕抵現場，發現2男已停止拉扯，並一同坐在附近運動公園長椅上飲酒聊天，現場並無持續衝突情形。

警方經查，發生衝突的蘇男與王男曾為高中同班同學且是多年好友，昨晚相約至附近熱炒店聚餐飲酒，席間討論找工作因發牢騷導致2人口角，因2人過去求學期間即常相互摔角較勁，酒意上頭後一時興起，竟在店外徒手拉扯、試圖將對方絆倒，經店家出面制止後，2人隨即一同步行至對面公園休息。

警方調閱監視器畫面釐清，並未發現2人有持玻璃瓶互毆情形，蘇男耳後原有膿包因拉扯擦破出血，由救護人員到場簡易清消，雙方均無其他明顯外傷，亦互不提出傷害告訴。但2人酒後一時興起相互拉扯、較勁，仍可能影響公共秩序，詢後依違反社維法送辦。

警方到場將蘇男(左)、王男(右)帶回警局釐清案情。記者黃子騰／翻攝