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台74線夜驚魂！22歲男開BMW撞護欄慘翻「四輪朝天」車頭全毀

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

22歲熊姓男子昨晚駕駛寶藍色BMW轎車，行經台74線大里段突然失控撞擊護欄，整輛車四輪朝天，翻覆於內側車道，車頭嚴重受損，熊男無大礙，自行就醫，警方確認無酒駕、毒駕情事，詳細肇事由交通警察大隊進行分析研判。

台中市警局霧峰警分局交通分隊小隊長林文傑說明，昨晚8時13分許，熊男駕駛轎車行經台74線33.8公里處，因不明原因突然失控，擦撞護欄後隨即翻覆於內側車道。

從現場曝光的畫面可見，BMW翻覆後四腳朝天橫躺在內側車道上，車頭保險桿嚴重斷裂撕裂，水箱與內部零件外露，車身多處有磨損凹陷痕跡。警方和消防員獲報案後立即趕赴現場排除障礙，並維持交通秩序。

警方對熊男酒精濃度測試，確認其酒精反應為零，並無酒駕情事。駕駛無大礙，自行前往霧峰澄清就醫，無酒、毒駕情事至於詳細的失控原因及肇事責任，將由台中市政府警察局交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，駕車時應隨時注意車前狀況、減速慢行，以確保自身及用路人安全。

台74線大里段昨晚發生BMW轎車失控撞護欄後翻車的交通事故，造成BMW車頭全毀。圖／讀者提供
台74線大里段昨晚發生BMW轎車失控撞護欄後翻車的交通事故，造成BMW車頭全毀。圖／讀者提供

台74線大里段昨晚發生BMW轎車失控撞護欄後翻車的交通事故。圖／讀者提供
台74線大里段昨晚發生BMW轎車失控撞護欄後翻車的交通事故。圖／讀者提供

台74線大里段昨晚發生BMW轎車失控撞護欄後翻車的交通事故。圖／讀者提供
台74線大里段昨晚發生BMW轎車失控撞護欄後翻車的交通事故。圖／讀者提供

BMW 失控 毒駕

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