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高雄光華夜市違停賓士擋下暴衝特斯拉 網讚救很多人…車主曝光是他

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉在高雄市光華夜市附近，疑機械故障暴衝，連環撞路邊變電箱，再衝撞13輛汽機車和單車，釀3傷及600戶停電；其中一輛違停賓士擋住暴衝特斯拉，網讚「救了很多人」，據了解，該名車主是嘉義市著名甜甜圈老闆，事後霸氣回「車可再買，人沒事最重要」。

事發後，不少目擊現場的網友在網路PO文，據了解，受害的賓士車車主陳姓男子（50歲）是嘉義市著名甜甜圈的老闆，員工貼文陳述當時經過指，「天啊．．執行長與董事長來高雄簽約，遇到別人家車子失控⋯一路撞了兩個路口，還好我們剛下車，也還好董事長的車救了好多人，不敢想像沒有董事長的車擋住，繼續往前撞下去會有多嚴重」。

陳男也留言回應「車還可以再買，人沒事最重要，感謝各位朋友的關心」。該篇貼文引發網友熱議，有網友指，「謝謝賓士承擔了一切，救了很多人，包含肇事駕駛，董事長講的很棒，一生平安」。

有網友慶幸指，「還好沒撞到人群」、「好人一生平安 謝謝你的車救了很多人 在開進去就是夜市人潮了」、「平常幫助人多，遇事天保佑人平安」、「真的太嚇人了，幸好無人傷亡」、「特別來高雄救人，善心人一生平安」。

有網友表示「雖然違停不對，可是要不是有這台車違停，都不知道要死幾個人」、「賓士沒擋下鐵定騎樓死不少人」。

這起車禍事故發生在昨晚7時許，當時郭姓男子（53歲）駕特斯拉電動車，沿苓雅區光華一路與三多二路口時，車子突然暴衝，先撞擊路邊變電箱後，再衝撞同向停等紅燈的2輛機車和轎車。

特斯拉失控再撞擊違停在光華夜市路邊的賓士車，連環撞共撞及2輛汽車、10輛機車及1輛單車，釀機車騎士吳姓女子（34歲）、廖姓女子（44歲）及彭姓男子（64歲）受傷，其中廖女被壓在變電箱底下受傷，另特斯拉車頭被撞爛、賓士車身嚴重毀損，現場一片凌亂，由於事故地點鄰近光華夜市，吸引不少民眾圍觀。

另事故現場2具變電箱遭特斯拉嚴重撞擊毀損，當場造成前鎮區三多二路、育德路、民權二路、苓雅區三多三路等一帶停電，共計600戶停電；台電緊急派員搶修，於昨晚11時復電。

警方事後對郭男施以酒測和唾液篩檢陰性，均無酒駕和毒駕情事；郭稱疑似車輛機械故障釀禍，詳細肇因及肇責待交通大隊釐清。

郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電；圖為受害的賓士車主在現場等候警方製作筆錄。圖／民眾提供
郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電；圖為受害的賓士車主在現場等候警方製作筆錄。圖／民眾提供

郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電；圖為違停賓士擋下暴衝特斯拉被撞爛。圖／民眾提供
郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電；圖為違停賓士擋下暴衝特斯拉被撞爛。圖／民眾提供

郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電。圖／民眾提供
郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電。圖／民眾提供

郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電。圖／民眾提供
郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電。圖／民眾提供

郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電。圖／民眾提供
郭姓男子昨晚7時許駕特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝連環撞路邊變電箱，再撞13輛汽機車，釀3騎士受傷、600戶停電。圖／民眾提供

賓士 特斯拉 違停 夜市 車禍

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