高雄特斯拉光華夜市暴衝撞9輛汽機車毀變電箱 釀3傷、600戶停電

郭姓男子今晚7時許駕駛特斯拉電動車行經高雄市光華夜市附近，車輛疑機械故障暴衝，撞擊路邊變電箱，後撞及同向停紅燈的機車和1輛賓士，再衝撞路邊汽機車和單車，釀3名騎士受傷，其中一人被變電箱壓傷，特斯拉車頭嚴重毀損，事故並波及夜市及周圍住戶停電。

苓雅警分局指出，郭姓男子（53歲）今晚7時許駕特斯拉電動車，行經苓雅區光華一路與三多二路口時，車子突然暴衝，先撞擊路邊變電箱後，再衝撞同向停等紅燈的賓士和2輛機車。

特斯拉失控再撞擊停在光華夜市路邊的汽機車，事故共撞及2輛汽車、7輛機車及1輛單車，釀機車騎士吳姓女子（34歲）、廖姓女子（44歲）及棚姓男子（64歲）受傷，其中1人被壓在變電箱底下受傷，另特斯拉車頭被撞爛、賓士車身嚴重毀損；由於事故地點鄰近光華夜市，吸引不少民眾圍觀。

由於2具變電箱遭特斯拉嚴重撞擊毀損，當場造成前鎮區三多二路、育德路、民權二路、苓雅區三多三路等一帶停電，共計600戶停電；台電緊急派員搶修，於8時6分復電576戶。

警方事後對郭男施以酒測和唾液篩檢陰性，均無酒駕和毒駕情事；郭稱疑似車輛機械故障釀禍，詳細肇因及肇責待交通大隊釐清。

郭姓男子今晚7時許駕駛特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝撞路邊變電箱，再撞9輛汽機車，釀3騎士受傷。圖／民眾提供

郭姓男子今晚7時許駕駛特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝撞路邊變電箱，再撞9輛汽機車，釀3騎士受傷。圖／民眾提供

郭姓男子今晚7時許駕駛特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝撞路邊變電箱，再撞9輛汽機車，釀3騎士受傷。圖／民眾提供

郭姓男子今晚7時許駕駛特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝撞路邊變電箱，再撞9輛汽機車，釀3騎士受傷。圖／民眾提供

郭姓男子今晚7時許駕駛特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝撞路邊變電箱，再撞9輛汽機車，釀3騎士受傷。圖／民眾提供

郭姓男子今晚7時許駕駛特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝撞路邊變電箱，再撞9輛汽機車，釀3騎士受傷。圖／民眾提供

郭姓男子今晚7時許駕駛特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝撞路邊變電箱，再撞9輛汽機車，釀3騎士受傷。圖／民眾提供

郭姓男子今晚7時許駕駛特斯拉電動車疑機械故障，在光華夜市暴衝撞路邊變電箱，再撞9輛汽機車，釀3騎士受傷。圖／民眾提供