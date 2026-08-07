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55歲女山友攀八大秀迷途失聯 存糧恐耗盡家屬急盼協尋

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

兩名山友相約攀登「八大秀」在秀姑坪山迷途，黃女獨自離開求援，鄧姓山友找到路後下山報案。空勤總隊協助吊掛搜救人員上山搜尋，暫無所獲，明天將往東埔方向持續搜救，因黃女糧食可能耗盡，搜救任務與時間賽跑。

黃女的家屬近日在臉書登山社團發文協尋，表示55歲的母親與鄧姓山友2日從南投東埔登山口入山攀登八通關山、大水窟山、秀姑巒山3座百岳的「八大秀路線」，預計5日下山。後來兩人在秀姑坪附近失聯，同行鄧姓山友今天中午獲救，但母親還沒找到。

山友紛紛集氣盼黃女平安，不少人提供訊息，一名山友回應，3日晚間與黃女同樣住在白洋金礦山屋，隔天清晨5時20分離開山屋往觀高，黃女還在山屋吃早餐，表示要去秀姑巒山和大水窟山；另有山友說，4日住白洋金礦山屋曾看到一個登山背包跟一個半透明塑膠袋物資，5日入住中央金礦山屋，屋頂也吊著一袋白色物資。

據了解，鄧姓山友昨天自行找到路下山，在秀姑坪山0.7公里處報案。他表示，與黃女5日下午在秀姑坪迷途，原本打算原地等待救援，但黃女怕困在山上，下午2、3時離開，就此沒有黃女音訊。

鄧姓山友表示，5日上午兩人身上存糧已經見底，他拿出身上最後一包白飯想給黃女吃，但黃女說沒水難以吞嚥，擔心黃女失聯多日，糧食可能耗盡。

花蓮縣消防局第三大隊長蕭智元表示，今天上午申請空勤總隊黑鷹直升機，將4名搜救人員吊掛到大水窟，沿路搜尋，還沒發現黃女蹤跡或相關物品。目前山區開始下雨，搜救人員夜宿白洋金礦，明天會往東埔方向持續搜尋，盼盡速找到人。

南投 山友 失聯 空勤總隊

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