有夠衰！霧峰女里長拜票慘遭潑糞 理由超瞎：里民越權請託未能如願

台中市霧峰區北柳里長吳儒親昨晚逐戶拜票時，遭52歲李姓男子潑糞、辱罵，警方獲報到場，以現行犯逮捕，李男稱，不滿向吳請託的事項未能如願，不過，李男請託案超過里長權限，里長無法處理。警方詢後，將李男依違反選罷法、妨害名譽等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據了解，李男過去曾向吳儒親提出請託，但因事項超出里長權限，無法如願，心生不滿，李男昨晚在住家喝酒，酒後見吳儒親逐戶拜票，情緒激動，提了一桶裝滿糞水的塑膠桶，拿勺子舀出，當街朝吳潑灑，並且大聲喧囂、辱罵。

吳儒親對突如其來攻擊措手不及，身上被糞水噴濺到，立即報警處理。警方接獲報案後立即趕往處理，將李男以現行犯當場逮捕，李男則宣稱有糖尿病不適，警方先將李男送醫後，再帶回警局偵詢。

霧峰區長張慶庸獲悉後，今代表市長盧秀燕及民政局長吳世瑋前往慰問，並表達市府對選舉秩序及人身安全的重視。張慶庸也強調，11月28日三合一選舉將近，現任里長及各參選人進行拜票、宣傳等活動，人身安全及合法權益都應受到保障，公所將持續與警方保持聯繫，加強選舉期間巡查及安全維護。

吳世瑋呼籲，民主社會有不同意見與政治立場，不應以潑灑穢物、言語羞辱、恐嚇或其他不當方式干擾選舉活動，更不能危害他人人身安全，共同維護和平、理性的選舉環境。

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