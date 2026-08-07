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保母幫洗澡驚見3歲童滿身傷 母男友稱「打一巴掌」社會處聲請保護令

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭一名3歲男童因父母離異，隨母親同住，日前保母為他洗澡時，發現男童身上多處瘀青，事後前妻男友坦承有「打一巴掌」，男童生父獲知後報警，希望孩子暫時安置。社會處已向法院聲請保護令，已與男童母親擬定安全照顧計畫，持續追蹤。

男童生父表示，與前妻育有兩名幼子，去年11月離婚後，孩子都由前妻照顧。日前他接到前妻通知，孩子受傷，趕往探視發現兒子臉、背及身體有多處瘀傷，當時就要求驗傷卻被拒絕，因此報警，由警方協助處理才完成驗傷程序。

男童生父表示，後來得知是保母幫忙兒子洗澡時，發現身上多處瘀青。前妻也坦承，現任男友曾打了一巴掌，但他認為兒子全身多處有傷，背部還有疑似掌印，懷疑不會只有一巴掌。

他說，友人還看到前妻與男友一同外出，他擔心兒子與對方繼續接觸，仍有被打的危險，希望社會處介入先協助安置到安全環境，再討論與前妻共同監護。

縣府社會處證實接獲通報，調查發現男童母親為了工作，才將兒子托給男友照顧，不料過程中男友情緒失控，打了孩子一巴掌。社會處已向法院聲請保護令，禁止前妻男友接近男童及母親住處，也不得再施暴，若違反保護令將依法處理。

此外，社會處已經完成安全評估，認為男童暫時沒有安置的需求，已與其母親擬定安全照護計畫，也提供家庭照顧、心理輔導，持續追蹤男童狀況。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

宜蘭一名3歲男童被發現全身多處瘀傷，疑遭母親男友毆打，縣府社會處介入處理，聲請保護令。虐兒示意圖。圖／AI生成
宜蘭一名3歲男童被發現全身多處瘀傷，疑遭母親男友毆打，縣府社會處介入處理，聲請保護令。虐兒示意圖。圖／AI生成

宜蘭 保母 保護令

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