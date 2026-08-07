婦人哽塞命危 新北嘉縣消防員「老戰友」聯手救援

1名59歲婦人昨天在朴子一家火鍋店用餐被貢丸噎住氣管，失去生命跡象，返鄉休假的新北市消防人員黃柏霖與前同事嘉義縣消防員莊義弘「續前緣」聯手救人，把人從鬼門關拉回。

嘉義縣消防局今天發布新聞稿表示，昨中午12時許獲報朴子市大葛里有民眾需要緊急救護，疑似OHCA（到院前心肺功能停止）案件，立即派人車救援，救護車到達前，在場的黃柏霖已先行實施哈姆立克急救，再交由莊義弘送嘉義長庚醫院救治。

消防局說，莊義弘與黃柏霖曾是新北市消防局的同事，莊義弘從新北調回嘉義服務，2人曾是「老戰友」，竟又在嘉義合作救人真是有緣。婦人送醫後救回一命，在加護病防觀察中。

消防局提醒民眾，進食時應細嚼慢嚥，避免邊吃邊說話或嬉戲。若發生異物哽塞，應立即撥打119求助，並視情況施行適當急救措施，以爭取黃金救援時間。