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高雄演習傳首例挨罰！阿伯不甩警勸阻騎機車硬闖 怒罵「騙肖ㄟ」慘了
高雄市今天上午10時舉行2026城鎮韌性防空演習，傳首起挨罰案例！80歲吳姓老翁在演習進行15分鐘人車管制當下，騎機車行經前鎮區路口，警方將他攔下勸阻，吳不聽勸，還怒罵「騙肖ㄟ」，堅持騎至下個路口被警攔下，將依違反民防法開出可處15萬元以下罰鍰罰單。
前鎮警分局瑞隆派出所員警，今天上午10時15分許在前鎮區瑞隆路與武慶一路口執行城鎮韌性演習人車管制勤務，發現80歲吳姓老翁竟然大喇喇未配合演習管制措施騎機車上路。
警方趨前將他攔下，勸導吳男要停車避難並告知相關規定，但吳男卻碎念，執意要往前騎，並怒罵「騙肖ㄟ」，吳當場仍往前騎闖越管制路段，結果在下一個路口被警方攔下帶返所查辦。
吳男被帶到派出所內，還不滿直疑警方「路是你們的？為何不能往那裏走？為何不能過？」警方表示，吳男行為已疑涉違反民防法第25條相關規定，最高可處15萬元以下罰鍰，警方已依法完成調查及製作相關資料，並函送權責機關依法認定裁處。
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