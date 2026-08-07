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高雄演習結束20分鐘後 產業園區興建廠房鷹架大片傾倒壓轎車
高雄市今天上午10時30分許舉行2026城鎮韌性防空演習，演習半小時結束，20分鐘後，位於楠梓科技產業園區一處興建中的廠房鷹架突然傾倒，所幸演習剛結束園區人車不多，未傳人員受傷。
網路社群Threads有網友Jyc._.1201在今天上午在高雄城鎮韌性演習結束20分鐘後，行經楠梓區科技產業園區，發現正在興建的公司廠房鷹架倒塌，扭曲變形的鷹架部分壓在轎車上方，拍下過程貼文形容「太誇張！」
保二總隊第四大隊第一中隊楠梓分隊警方指出，經了解，該起意外事件發生在今天上午10時50分許，在高雄市楠梓區新開發路與新經一路附近有公司鷹架倒塌，現場未造成人員受傷。
警方獲報後於，先在現場周圍拉起封鎖線，避免倒塌的鷹架造成用路人受傷， 後續將由興建包商處置。
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