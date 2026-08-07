南港LaLaport施工架倒塌 65歲女後腦紅腫送醫、館內緊急封鎖

63歲陳姓男子獨居在高市小港區孔鳳路，今天中午獨自一人坐在路邊樹下的椅子上，直到下午1時20分，鄰居路過見陳坐在椅子上已經1、2個小時，卻一動也不動，趨近看見陳男似乎已無氣息嚇得報警；警方到場發現陳已猝死，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

2026-08-07 19:04