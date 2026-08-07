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南港LaLaport施工架倒塌 65歲女後腦紅腫送醫、館內緊急封鎖

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

圖為大型購物商場<a href='/search/tagging/2/LaLaport' rel='LaLaport' data-rel='/2/206483' class='tag'><strong>LaLaport</strong></a>。記者楊正海／攝影
圖為大型購物商場LaLaport。記者楊正海／攝影

台北南港LaLaport今天下午驚傳施工意外，館內施工架及隔板突然倒塌，部分金屬支架從樓層間墜落，中庭及店家前方散落大量施工材料，現場一度揚起煙塵。台北市消防局表示，下午1時52分接獲救護案件，一名約65歲女子後腦頭部紅腫，所幸意識清楚，已送往內湖三軍總醫院治療。

有民眾在Threads貼文，表示到LaLaport逛街時，突然看見施工架從高樓層倒落，金屬架散落在館內，直呼「嚇死」。畫面可見，大型鷹架傾斜懸掛在樓層之間，部分支架掉落至下方樓層，附近店家前也散落多根金屬桿件。

據了解，事發處為館內正在施工的區域，疑似施工架及相關設施突然倒塌。館方事發後立即拉起紅龍、放下鐵門封鎖周邊，避免逛街民眾靠近。

消防局指出，下午1時52分接獲一名女子受傷救護案件，女子約65歲，後腦頭部有紅腫情形，送醫時意識清楚。至於女子是否遭掉落物直接擊中，以及施工架倒塌原因，仍待館方及相關單位進一步調查釐清。

LaLaport 施工 鷹架

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