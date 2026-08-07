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影／基隆外木山救生員泳客空拍機尋獲遺遺體 海巡船艇送上岸
基隆市大武崙沙灘昨天29歲曾當救生員的吳姓泳客落水失蹤，搜救人員今天持續搜索，中午消防局空拍機在外木山停車場外0.1浬處發現發現疑為吳男蹤影，海巡船艇救上岸，送正濱漁港處理後續事宜。
吳男有救生員身分，昨天與其他3名友人到大武崙沙灘戲水，因友人沒有看到他上岸，報警協尋，消防、海巡人員昨天動員大批人力搜救，一度浪大有4名消防人員救生艇翻船都落海，所幸都無大礙。
搜救人員今天持續搜救，並調閱監視器確認吳男有下水，疑被大浪及暗流捲走。中午消防局空拍機在外木山停車場外0.1浬處發現發現疑為吳男蹤影，海巡船艇救上岸，已送正濱漁港處理後續事宜，家屬確認為吳男的遺體，悲動不已。
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