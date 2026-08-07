天降麻將！北市婦走在路上險遭砸 警調監視器畫面追查

許姓女子今天早上行經社子地區、延平北路五段163巷時，突然發現有東西掉落回頭查看，結果發現是數個麻將，雖然沒有砸中人，但為了顧及安全仍報警，警方到場未發現有人投擲，目前持續查訪住戶，釐清是否有違法情況。

士林分局社子派出所今天早上7時40分獲報，有人亂丟麻將趕抵，詢問了解，50歲許姓女子是路人，走路行經該處時，發現有東西從自高處掉落，回頭查看才發現是一顆顆麻將，所幸未造成人員受傷。

警方在現場找到至少4顆麻將，目前已調閱監視器畫面並查訪，以釐清案情及特定行為人，同時呼籲，從高處拋擲物品恐危害往來人車生命、身體及財產安全，若造成他人受傷或財物損害，除須負擔民事賠償責任外，也可能涉及刑法或社會秩序維護法，警方將依法究辦。

士林警方到場，發現確實有4顆麻將散落地面。記者翁至成／翻攝