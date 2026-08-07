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拜票驚魂！台中霧峰北柳里長遭潑穢物 警當場逮捕現行犯法辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰區北柳里長吳儒親昨晚選舉拜票時，突遭一名情緒激動的男子潑灑穢物、叫囂、辱罵。警方獲報後立即到場處理，並以現行犯逮捕移送偵辦。霧峰區長張慶庸獲悉後，今代表市長盧秀燕及民政局長吳世瑋前往慰問，並表達市府對選舉秩序及人身安全的重視。

吳世瑋說，民主社會有不同意見與政治立場，不應以潑灑穢物、言語羞辱、恐嚇或其他不當方式干擾選舉活動，更不能危害他人人身安全，呼籲共同維護和平、理性的選舉環境，讓參選人及民眾都能在安全、相互尊重的環境中行使民主權利。

張慶庸強調，現任里長及各參選人拜票、宣傳等選舉活動，人身安全及合法權益都應受到保障。霧峰區公所將持續與警方保持聯繫，加強選舉期間巡查及安全維護，如遇恐嚇、侮辱、暴力或其他影響選舉秩序的行為，將由警方依法處理；公所也會持續掌握地方狀況，與警方共同維護安全、有序的選舉環境。

民政局呼籲，選舉期間民眾應遵守法律，以理性、和平方式表達意見，尊重彼此不同立場，切勿因一時情緒做出違法或失序行為；若現場發生衝突、爭執或發現可疑狀況，應立即通知警方處理，避免衝突擴大。選舉可以有不同選擇，也可以有不同聲音，重要的是彼此尊重、理性溝通，盼大家共同維護安全、和平的選舉環境，讓選舉活動順利進行。

霧峰區長張慶庸（右）代表市長盧秀燕及民政局長吳世瑋前往慰問北柳里長吳儒親（左）。圖／台中市政府提供
霧峰區長張慶庸（右）代表市長盧秀燕及民政局長吳世瑋前往慰問北柳里長吳儒親（左）。圖／台中市政府提供

拜票 里長 2026九合一選舉 台中市選舉

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