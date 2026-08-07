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影／騎電輔車「嘴咬鋁箔包」遭攔查 他問哪違規？北市警：柔性勸導

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子今天凌晨騎電動輔助自行車行經中山區林森北路與錦州街口，因嘴裡咬著高蛋白飲料鋁箔包遭巡邏員警攔查，陳男事後在Threads發文質疑，警方一度告知他「咬東西騎車違規」，後來又改口要盤查，令他無法接受。對此，中山警方表示，員警考量他騎乘行為可能影響操控及行車安全，才上前關心及查證身分，未認定交通違規，僅勸導未開單。

據了解，陳男盤查過程中曾嗆聲「警察很厲害啊？」更秀出手機紀錄，稱自己認識不少警界督察人員；雙方互動約5分鐘後，警方即讓他離去。

陳男在Threads發文表示，自己健身後喝完高蛋白，因不想亂丟垃圾，才一路以嘴巴咬著空鋁箔包、雙手握著車把騎車，未料遭員警鳴笛攔下。

他說，員警告知「騎車咬著東西違規」，他反問「咬著東西違規？」隨後警方表示要盤查身分，他當場提供證件資料，但仍認為警方說法前後不一，將影片Po上網。

中山警方表示，長安東路派出所員警今天凌晨2時許執行酒（毒）駕取締勤務，巡經林森北路、錦州街口時，發現陳男騎乘電動輔助自行車，嘴裡咬著鋁箔包，考量可能影響騎乘專注力及車輛操控，危及自身及其他用路人安全，上前攔查關心並查證身分。

警方說，員警查證時已向陳男說明，其行為並未涉及交通違規，但口咬物品騎乘仍可能降低專注力及臨場應變能力，因此柔性勸導，提醒專心騎車，以維護交通安全，全程未依道路交通管理處罰條例開罰。

陳姓男子騎乘電動輔助自行車時，因嘴裡咬著高蛋白鋁箔包遭員警攔查，事後將過程PO網，引發討論。記者翁至成／翻攝
陳姓男子騎乘電動輔助自行車時，因嘴裡咬著高蛋白鋁箔包遭員警攔查，事後將過程PO網，引發討論。記者翁至成／翻攝

陳姓男子騎乘電動輔助自行車時，因嘴裡咬著高蛋白鋁箔包遭員警攔查，事後將過程PO網，引發討論。圖／擷取自threads
陳姓男子騎乘電動輔助自行車時，因嘴裡咬著高蛋白鋁箔包遭員警攔查，事後將過程PO網，引發討論。圖／擷取自threads

鋁箔包

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